CYBERPARK Girişimcilik Desteğine Devam Ediyor

Bilkent CYBERPARK ve Bilkent Üniversitesi Genç Girişimciler Kulübü ortaklığında düzenlenen Ankara Start-Up Zirvesi’nin 11.’si 17 Aralık 2017, Pazar günü Bilkent Otel’de gerçekleşti.

Başarılı girişim hikâyeleri ile başlayan Zirve büyük şirketlerin inovasyon yöneticilerinin ve yatırımcıların katıldığı paneller ile devam etti. Allianz Türkiye, Turkcell ve Google Advertising yetkilileri girişimcilere olan desteklerini ve başarı hikayelerini anlatırken, Oracle, Gittigidiyor, Deloitte, Galata Business Angels, Vestel Ventures, BIC Angels, Citymapper ve Youthall yetkilileri de paneller kapsamında ve seyircilerden gelen sorular eşliğinde keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Zirve’de panellerin ardından (Asansör Konuşması) Elevator Pitch içinseçilen 12 ekip sahneye çıkarak 1 dakikada projelerini anlattılar.Ginger-up projesi ile sahneye çıkan Melisa Ceren Arslan ve ekibiElevator Pitch bölümünün 1.’si oldu ve Bilkent CYBERPARK’tan 6 ay boyunca ücretsiz atölye ofisi kazandı.

Sonrasında finale seçilen 8 girişimcinin projelerini sunduğu oturum başladı. Ekosistemin önde gelen isimlerinin yer aldığı jürinin sunumlara ilgisi oldukça yüksekti.

Şimdiye kadar 20’nin üzerinde şirketin kurulmasını sağlayayan zirvenin 11.sinde 1. seçilen Hercules firması Bilkent CYBERPARK’tan 1 yıllık ücretsiz ofis ve danışmanlık desteği kazandı. Ayrıca yine dereceye giren Robibot, Bilkent CYBERPARK’tan 6 ay boyunca ücretsiz ofis sahibi oldu. Bilkent CYBERPARK Zirve’de ödül alan 3 girişimciye ücretsiz ofis fırsatı ve diğer tüm ödüllerle birliktebünyesindeki tümimkânlara erişim olanağı sağlayarak girişimcilik ekosistemine sağladığı desteği bir kez daha göstermiş oldu.