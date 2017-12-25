Şirketlere 2018 Yılı İçin E Fatura ve E Arşiv Uyarısı
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Şirketlere 2018 Yılı İçin E Fatura ve E Arşiv Uyarısı


Şirketlere 2018 Yılı İçin E Fatura ve E Arşiv Uyarısı
Şirketlere 2018 Yılı İçin E Fatura ve E Arşiv Uyarısı Elif İşçi - Tarih: 2017-12-25 Saat: 10:07:04
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Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından başlatılan e fatura ve e arşiv dönemi hız kesmeden devam ederken bu konuda ciro yapan şirketlere mükelleflik konusunda uyarı yapıldı.

Türkiye’de şirketler cephesinde 2013 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı’nın ortaya koyduğu vizyonla başlayan e-Dönüşüm kapsamında, akıllara en yaygın hizmetler olarak e-Fatura ve e-Arşiv geliyor. Türkiye’de e-Dönüşüme liderlik eden Digital Planet, 2018 yılı 1 Ocak itibariyle, 2016 mali yılı cirosu 10 milyon lira sınırını geçen şirketlerin yasal zorunluluk olarak e-Faturaya geçmesi gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca, yıllık cirosu 5 milyon lirayı geçen ve internet üzerinden de satışı olan şirketlerine-Arşiv’e geçmesi benzer zorunluluk kapsamında yer alıyor. Burada dikkat edilmesi gereken konu, internetten satış cirosunun 5 milyon lirayı geçmesi değil, genel cironun 5 milyon lira olması. Bu yasal zorunluluğu göz ardı eden şirketler, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre ciddi cezai yaptırımlarla karşılaşabilecek.

İş dünyasını yakından ilgilendiren konuda açıklama yapan Digital Planet CEO’su Şerif Beykoz, sektör fark etmeksizin, 2016 mali yılı sonu itibariyle 10 milyon TL ve üzerinde ciro elde etmiş şirketlerin, yasal zorunluluk kapsamında e-Fatura’ya ve e-Defter’e geçiş yapması gerektiğini hatırlatarak, “Reel sektör dışında internetten mal satan şirketler de ilgili yasa kapsamında 5 milyon TL ve üzerinde ciro yapmışlarsa e-Arşiv sistemine geçmek zorundalar. e-Arşiv’i kullanmakla mükellef olan şirketler, e-Fatura’yı da kullanmak durumunda oluyor” dedi.

Yasalar gereği mükellef konumuna ulaşan şirketlerin kâğıt fatura düzenlemeye devam etmeleri durumunda bu faturaların geçersiz sayılarak firmaya usulsüzlük cezası kesileceğini de söyleyen Beykoz, “Şirketler e-Dönüşümü zorunluluk dışında değerlendirmeli. Hatta, KOSGEB’in bu işletmeler için e-Dönüşüm süreçlerinde karşılıksız olarak ilk yatırımı desteklemesi gibi özel teşvikler tüm şirketler genelinde e-Dönüşüm sürecinin hızlanmasına yardımcı olacaktır. Unutulmamalıdır ki e-Dönüşüme harcanan yatırım, şirketlerin geleceğe yaptığı yatırımdır” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin önde gelen şirketlerine verdiği e-Dönüşüm danışmanlığı ve hizmetleri dışında KOBİ’lere de aynı kalite ve güvenle hizmet sunan Digital Planet’in sistemleri üzerinden aylık olarak; 7 milyon kurumsal e-Fatura ve 50 milyon civarında ise e-Arşiv olarak adlandırılan bireysel fatura kesiliyor.

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