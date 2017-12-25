İyzico Yeni Yılda Blockchain'i Gündeme Taşıyacak

Teknolojik yatırımlarla birlikte, hem şirketler hem de tüketiciler için dijitalleşme çok farklı boyutlara ulaştı. E-ticaret sektörü gelişirken, tüketicilerin internetten alışverişe karşı duyduğu endişeleri de azalmaya başladı. Teknolojik imkânlar çok gelişti ve kendi ürünlerini satmak isteyen kişisel satıcıların sayısı bir hayli arttı. Online alışverişte artık yeni bir dönem başlıyor. Türkiye’nin öncü ödeme hizmetleri şirketi iyzico CEO’su Barbaros Özbugutu, 2018 hedeflerinden bahsetti.

Alışverişte Blockchain ve Yapay Zekâ Dönemi

Blockchain ve yapay zekâ kavramlarını son günlerde daha sık duymaya başladık. Yapay zekâ sayesinde aylar içerisinde tamamlanan işlemler saniyeler içerisinde yapılabiliyor. iyzico, yapay zekâ üzerinde yaptığı çalışmalar ile e-ticaret dünyasındaki güvensizliği ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Teknoloji gündeminde Blockchain, yapay zekâ ve machine learning konuları çok konuşuluyor. Yapay zekâ ve machine learning üzerine yıllardır çalışmalar yapan iyzico, 2018’de Blockchain’i de gündemine almak istiyor. iyzico CEO’su Barbaros Özbugutu, “Sektörde bizi Blockchain üzerinden servis geliştiren yeni girişimler bekliyor. Bizim de Blockchain ile geliştirmeyi düşündüğümüz projelerimiz var. Machine learning ile birlikte yapay zekâ konuları üzerinde de tüm sistemlerimizde geliştirmeler zaten düzenli olarak devam ediyor. Bütün bu yeniliklerle birlikte hem Türkiye’de hem de dünyada örnek teşkil edecek bir teknoloji firması olma yolunda ilerliyoruz” şeklinde açıklama yaptı.

Online Alışverişte Endişeler Ortadan Kalkıyor

Türkiye’de online alışverişin gelişmesinin önünde bazı engeller var. iyzico, bu engelleri ortadan kaldırmak için çözümler üretiyor. Barbaros Özbugutu, “2017’de yeni ürünler geliştirerek yeni hedef pazarlar yarattık. E-ticaret sitesi olmayan tüm bireysel kullanıcılara ödeme çözümü sunduk. ‘Korumalı Alışveriş’ ile e-ticaret sektörünü büyütmek için önemli bir adım attık. Yapılan alışverişlerin teslimattan sonra 3 gün boyunca korumamız altında olması yeni bir güven algısı yaratacak. Bunu sadece çok büyük e-ticaret siteleri verebiliyordu. Biz, ‘alıcı koruması’ (buyer protection) kavramını geniş kitlelerin faydalanacağı bir duruma getirdik. 500 bin yeni internet satıcısını ekosisteme dahil edeceğiz. ‘Korumalı Alışveriş’ özelliği ile de yüz binlerce endişeli tüketicinin online alışverişe bakışını değiştireceğiz” dedi.

Beyin Göçü En Büyük Risklerden Biri

Teknolojik gelişmeler ve e-ihracatın büyüme potansiyeli büyük fırsatlar yaratacak gibi görünüyor. Ancak sektörde bazı riskler de var. Özbugutu bu konuyla ilgili, “Beyin göçü, 2018 için sektörümüzdeki en büyük risklerden biri. Yetenekli insanların Türkiye’de kalmalarını sağlamanın bir yolunu bulmalıyız. Biz de bu yüzden global yenilikçi teknolojileri Türkiye’de kullanmanın yanı sıra, üzerine taş koyabilecek uzmanların da yetişebilmesi için çok fazla yatırım yapıyoruz. Bu, ülkemiz ve ekonomimiz için oldukça önemli ” dedi.

Hedef Yüzde 100’ün Üzerinde Büyümek

Türkiye’nin BDDK lisanslı öncü ödeme hizmetleri şirketi olan iyzico, 300 binin üzerinde satıcıyı dijital ticarete dahil ederek önemli bir başarı gösterdi. 2018 sonunda da bu rakamı 500 bin yeni satıcı ile 800 bine çıkarmak istiyor.

iyzico, 2017 yılını yüzde 150 büyüme ile kapatıyor. 2018’de de yüzde 100’ün üzerinde büyüme hedeflediklerini söyleyen Özbugutu, dünya devi markaların ödeme hizmet sağlayıcısı olmaya devam edeceklerini açıkladı. Özbugutu, “Her yıl yüzde 100’ün üzerinde büyüme hedefiyle planlar yapıyoruz. Bir yandan da ekibimizi büyütüyoruz. 2017’de 70 kişi olan ekibimizi yıl sonunda 120 kişiye, 2018’de de 180 kişiye çıkaracağız. Büyüyen ekibimizle birlikte iyzico kültürünü yaşatmak için iyziPark’a taşınıyoruz. Hizmet verdiğimiz müşteri sayısını önümüzdeki yıl 13 binden 30 bine çıkarmayı düşünüyoruz. Yıllık işlem hacmimiz 3 milyar TL’nin üzerine çıktı. E-ticaret ekosistemine kazandırdığımız 300 binin üzerindeki satıcı rakamını 2018 sonuna kadar 800 bine çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.