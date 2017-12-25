34. Ulusal Bilişim Kurultayında Bilişim Hakkında Her Şey Konuşuldu

Türkiye’de bilişimin nabzı 34. Ulusal Bilişim Kurultayı’nda tutuldu. Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) düzenlediği 34. Ulusal Bilişim Kurultayı’nda sanayi 4.0 dönemine hazırlık için önemli kararlar çıktı. TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe “Günümüz iş dünyasında bilgi, petrolün yerine geçti. Ancak kullanmadığınız veya kullanamadığınız bilginin size hiç bir faydası yok. Önemli olan bu bilgiyle ne yapabildiğiniz ve bu bilgiyi değere nasıl dönüştürdüğünüz. Dijital olgunluk tam da bu noktaya devreye giriyor ve sizin bilgiye hükmeden, bilgiden nemalanan bir ekonomi kurmanızı sağlıyor. Bu nedenle kurultay olarak, Türkiye’deki dijital olgunluk seviyesinin artırılması için seferberlik başlatılmasına karar verdik” dedi.

1976’dan Bu Yana Düzenleniyor

TBD’nin 1976 yılından bu yana her yıl düzenlediği Ulusal Bilişim Kurultayı, 20-21 Aralık tarihleri arasında, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Ak Parti Konya Milletvekili, TBMM Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Kamil Oktay Sındır, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Mehmet Günal, BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan’ın da aralarında bulunduğu 2 bin 500’ü aşkın katılımcıyla toplandı. İki gün boyunca süren kurultayda 180’in üzerinde konuşmacı söz alırken, çalıştaylara 64’ün üzerinde uzman katkı verdi. Kurultayda tartışılan konular da, “Türkiye’nin 5G Yol Haritası-yeni teknolojiler, girişimci kadın, şehit ve gazi çocuklarına kodlama eğitimi verilmesi, nitelikli insan kaynağı, gelişen finans sektörü ve güvenliği” gibi çok geniş bir alanda, herkesi yakından ilgilendiren başlıklar oldu.

Sanayi 2.0 İle Sanayi 3.0 Arasındayız

TBD Başkanı Rahmi Aktepe, zamanın ruhuna uygun bir kurultay gerçekleştirdiklerini söyledi. Dünyanın çok büyük bir dönüşümden geçtiğini ve artık yazılımların yüzyılının başladığını belirten Aktepe şöyle devam etti:

“TÜBİTAK bu yılın başında önemli bir çalışma yaptı ve AR-GE desteği alan yaklaşık bin özel sektör kuruluşunda kapsamlı bir anket düzenledi. Araştırmanın sonuçlarından firmaların yüzde 22’sinin akıllı üretim sistemleri konusunda kapsamlı bilgiye sahip olduğu, yüzde 59’unun genel bilgi sahibi olduğu, yüzde 19’unun ise bilgi sahibi olmadığı ortaya çıktı. Bu sonuçlara göre Türkiye’de sanayinin dijital olgunluk seviyesi Endüstri 2.0 ile Endüstri 3.0 arasında yer alıyor. Ama hızın ve bilginin en önemli unsurlar olduğu Endüstri 4.0 dönemi, Endüstri 2.0 ile 3.0 arasında sıkışmayı affetmeyecek bir süreç. Hızlıca harekete geçmek gerekiyor. İşte bunun için de dijital olgunluk seviyesini Türkiye genelinde vakit kaybetmeden yükseltmeliyiz. Potansiyelimiz var, enerjimiz var, tek eksiğimiz bu konuda seferberlik ruhuyla hareket etmek. Biz kurultaydan da aldığımız güçle bundan sonra, dijital olgunluğu artırmak için bir yol haritasını hızla hazırlayacağız ve uygulamaya koyacağız.”

Bilginin Ömrü Artık 6 7 Yıl

Kurultayda Türkiye’nin geleceğine ışık tutacak oturumlar da yapıldığını belirten Aktepe, “Bunlar arasında benim en çok önemsediklerimden biri rektörler zirvesi oldu. Nitelikli insan kaynağı konusunu, bu işin en yetkin isimleri olan rektörlerden dinlemek ayrıca ufuk açıcı oldu” dedi. Rektörlerin çarpıcı tespitler yaptığını kaydeden Aktepe, “Bilginin yarı ömrünün artık 6-7 yıl olduğunu, eskiden yıllarca aynı işyerinde çalışılırken, şimdi 6-7 defa iş değişikliğinin gündeme geldiğini hocalarımız dile değindi. Sanayi 4.0 döneminde mevcut bilgilerle yıllarca aynı işyerinde çalışma imkanı olmayacak. İnsana çalışma hayatında verilen değer, kişinin kendini yenilemesiyle mümkün olacak” dedi. Gençlerin de kendilerini bu yeni döneme göre hazırlaması gerektiğini kaydeden Aktepe, “Okullarda verilen eğitim de artık bu gerçeğe göre yeniden şekillendirilmeli. Bundan sonraki kurultaylarda da eğitim kavramını daha yoğun bir şekilde masaya yatırmaya devam edeceğiz” dedi.

Akıllı Evler Kabusunuz Olmasın

Kurultayda herkesin gündelik hayatında yer tutmaya başlayan akıllı evler ve benzeri teknolojileri de tartıştıklarını söyleyen Aktepe, “Bu alanda yeterli güvenlik önlemi alınmazsa, teknolojinin insanların yaşamını ciddi şekilde tehdit eder bir hale gelebileceğine, akıllı evlerin kabus evlerine dönüşebileceğine dikkat çektik. Bunun için bu alandaki standartlara uyumun önemini vurguladık” ifadelerini kullandı. Girişimci kadınların bilişimle ilişkisi ve siber güvenliği de kurultayda detaylı bir şekilde irdelediklerini kaydeden Aktepe şöyle devam etti:

“Aldığımız kararlar arasında geleceğimizi şekillendirecek çocuklara kodlama eğitimi verilmesi, siber güvenlik elemanlarına ulusal meslek standardı hazırlanması, AR-Ge ve teşvik mekanizmalarının yeniden düzenlenmesi de yer aldı. Artık kaybedecek bir dakikamız bile yok. Kurultayda değerli katılımcılarımızın verdiği bilgiler, bu gerçeği bize bir kez daha hatırlattı. Bu nedenle biz kolları sıvadık ve aldığımız kararları hayata geçirmek için çalışmaya başladık.”