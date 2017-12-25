The Middle East Communications Network İcra Direktörü Değişikliğine Gitti
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The Middle East Communications Network İcra Direktörü Değişikliğine Gitti


The Middle East Communications Network İcra Direktörü Değişikliğine Gitti
The Middle East Communications Network İcra Direktörü Değişikliğine Gitti Elif İşçi - Tarih: 2017-12-25 Saat: 11:20:26
Anasayfa Şirketler The Middle East Communications Network İcra Direktörü Değişikliğine Gitti

The Middle East Communications Network Türkiye icra direktöründe değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklik sonrasında Jad Chababi İcra Direktörü olarak atandı.

Jad Chababi yeni görevinde şirketler arasında tutarlılık sağlamak, ürün geliştirmek, bilgi aktarımı ve alışverişi gerçekleştirmek, kaynakları optimize etmek, yapıyı gözden geçirmek ve sunulan ürünün iyileştirilmesi için verimlilikleri kontrol etmek gibi sorumluluklar üstlenecek.

Jad’in Türkiye dahil olmak üzere, birçok pazarda 15 yılı aşan, bölgesel medya operasyonlarını yönetme tecrübesi; bölgedeki pazarlar, medya trendleri ve tüketici dinamikleri konusundaki bilgisinin kaynağını oluşturuyor.

“Türkiye Gibi Önemli Bir Pazarda, Jad’in Doğru Kişi Olduğuna İnanıyoruz”

MCN Grup CEO'su Ghassan Harfouche konuyla ilgili düşüncelerini; “Türkiye, MENA bölgesindeki mevcut ve potansiyel müşterilerimizin büyük bir kısmı için giderek stratejik açıdan daha önemli bir pazar haline geliyor. Jad'ın, Türkiye'de sınıfının en iyisi çözümleri sağlamak üzere global ağımızla yakın bir işbirliği içerisinde çalışarak bu pazardaki medya operasyonlarımızı yönetmek için doğru kişi olduğuna inanıyoruz. Jad'ın uzun yıllara dayanan bölge deneyimi, hızlı aksiyon alması, lider yapısı ve sürekli değişen pazar dinamiklerinde müşterilerin ihtiyaçlarını çok iyi analiz etme yapısı bu rol için çok önemli özellikler" sözleriyle ifade etti.

MCN Media Türkiye'nin İcra Direktörü Jad Chababi ise, 1 Kasım 2017’de başladığı yeni göreviyle ilgili, "Bölgedeki en büyük iletişim grupları arasında yer alan MCN’deki bu yeni görev kuşkusuz beni çok heyecanlandırdı. Türkiye reklam sektörü ve müşterileri, bugünün yetkin tüketicileriyle bağlarını sürdürebilmek için iş modellerini değiştiriyor. Bu devinimde bir katalizör görevi görmekten mutluyuz. Türkiye, şirketimiz açısından büyük fırsatlar sunan, önemli bir pazar” dedi.

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