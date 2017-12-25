Merak Makinesi Programı Çocuklarla Buluştu

Ankara, 25 Aralık 2017- Boeing, Bilim Kahramanları Derneği ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) iş birliğiyle Merak Makinesi programı Ankara’da çocuklarla buluştu. Boeing mühendislerinin desteği ile Amerika’da Iridescent sivil toplum kuruluşu tarafından geliştirilen ve Amerika’daki okullarda uygulanan “Curiosity Machine” (Merak Makinesi) programı, çocukların sorgulama, problem çözme becerilerini geliştirip yaratıcılıklarını harekete geçirerek mühendislik ve bilime olan ilgilerini artırmayı amaçlıyor. Merak Makinesi programı kapsamında TTGV ev sahipliğinde 23 Aralık tarihinde özel bir etkinlik gerçekleştirildi. Boeing’in kısa süre önce hayata geçirdiği Türkiye Milli Havacılık Planı ile Türkiye’nin havacılık alanında küresel ölçekte rekabet edebilirliğini geliştirmek ve insan kaynağının 21. yüzyıl beceriyle donatılması hedefleniyor.



Bu kapsamda Merak Makinesi programı Ankara’da ilk kez 4. ve 5. sınıf öğrencileriyle buluştu. Etkinliğin ilk bölümünde çocukların Newton’un etki-tepki yasasını örnek deney ve gözlemler ile anlamaları ve deneyin önemini kavramaları sağlandı. İkinci bölümünde ise Boeing mühendislerinin neden mühendis olduklarını anlattıkları ilham verici animasyonu izleyen çocuklar takımlar halinde kendilerine verilen malzemeler ve gönüllülerin rehberliğinde “Hava Gücüyle Dönen Makine”ler tasarladılar. Etkinlik, çocukların etkinliği değerlendirmesi ile sona erdi.

“Merak Makinesi”, bilimin toplumsal yaşamın odağında yer almasına yönelik faaliyetler yürüten Bilim Kahramanları Derneği ile birlikte Türkiye’de ilk defa İstanbul’da İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile işbirliği halinde 2016 yılında hayata geçirildi. Program kapsamında çocukların, basit geri dönüşüm malzemelerinden temel mühendislik prensipleri doğrultusunda teknolojik tasarımlar yaratıp tasarımlarının ne işe yaradığını ve nasıl çalıştığını kavramaları ve bu alana ilgi duymaları hedefleniyor. İstanbul’un ardından İzmir ve Eskişehir’de de İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliği ile uygulanan Merak Makinesi programı, bugüne kadar yaklaşık 1200 çocuğa ulaştı.

Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sıddıka Semahat Demir etkinliğe ilişkin “Bilim Kahramanları Derneği olarak; bilim, bilimsel düşünce ve bilimsel farkındalığın toplumun her kesiminde yayılması ve teşvik edilmesi için çalışmalar yaparak çocuk ve gençlerin erken yaşta bilimle buluşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda yürüttüğümüz tüm faaliyetlerimizde, ulusal ve uluslararası iş birliklerimiz çok önemli bir yer tutuyor. Havacılık alanında dünyanın önde gelen firmalardan biri olan Boeing ile çocukları mühendislik, matematik teknoloji ve bilimle buluşturan bu özel projede buluştuğumuz için memnuniyet duyuyoruz. Merak Makinesi projesiyle İstanbul, İzmir, Eskişehir illerinin ardından, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın davetiyle tek seferlik iki atölye ile Ankara’da da yer aldığımız için çok mutluyuz.” dedi.

TTGV Genel Sekreteri Dr. A. Mete ÇAKMAKCI “Boeing ve Bilim Kahramanları Derneği’nin birlikte yürüttüğü Merak Makinesi Projesi’ni Vakfımızın katkısıyla Ankara’da ilk defa gerçekleştirmekten memnuniyet duyuyoruz. TTGV’nin hedefi olan “Teknoloji Üreten Türkiye” ye ulaşmak için öğrenen, araştıran, uygulayan, analiz eden yeni bir neslin yetiştirilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz.” diye belirtti.

Boeing Türkiye Genel Müdürü ve Ülke Temsilcisi Ayşem Sargın “Boeing Türkiye Milli Havacılık Planımız kapsamında en önemli unsurlardan biri Türkiye’nin havacılık alanında insan kaynağını geliştirmek ve gençlerimizi 21. yüzyılda ihtiyaç duyulan becerlierle donatarak ülkemizin havacılık alandaki dönüşümüne ön ayak olmak. Türkiye’de Bilim Kahramanları Derneği ile birlikte hayata geçirdiğimiz Merak Makinesi Programı’nı Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı iş birliği ile Ankara’da da çocuklar ile buluşturduğumuz için çok mutluyuz. Çocukları havacılık ve uzay mühendisliği ile genç yaşta tanıştırmak, onların bu alan ilgi duymalarını sağlamak, hem ülkemizin hem çocuklarımızın geleceğine yön vermek adına bizim için çok kıymetli.” dedi.