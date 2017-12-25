Expomed'e KOSGEB Desteği

Avrasya Bölgesi’nin ve Türkiye’nin medikal alandaki en önemli buluşma platformu olan EXPOMED Fuarı, T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın desteğinden sonra şimdi de KOSGEB desteğini aldı.



EXPOMED, Her Geçen Yıl Güçleniyor

T.C. Ekonomi Bakanlığı desteği ile EXPOMED Fuarı, İhracatçılar Birliği üyesi firmaları, ihracat pazarları ile buluşturuyor. Destek kapsamında İhracatçılar Birliği’ne üye firmaların yer kirası ve stant konstrüksiyonu harcamalarının 30 bin TL’yi geçmemesi kaydıyla yüzde 50’sini geri ödeyen T.C. Ekonomi Bakanlığı, sektörün gelişimini desteklediğini bir kez daha ortaya koyuyor.

Öte yandan EXPOMED, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) desteğini de alarak KOBİ’lere de iş platformu yaratmaya devam ediyor. Türkiye’nin sağlık yatırımlarını desteklemek ve dünyanın farklı noktalarından İstanbul’a gelecek alım heyetleri ile yeni pazarlarda fırsatlar yakalamalarına destek olmak amacı ile KOBİ’lerin arkasında duran EXPOMED, KOBİ’lerin fuara daha büyük metrekarelerle dönmesine olanak sağlıyor.



22 - 25 Mart 2018 tarihleri arasında İstanbul’daki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan medikal cihaz, ekipman ve teknolojilerin sergilendiği, medikal trendlerin ve bilimsel etkinliklerin takip edildiği Avrasya'nın lider fuarı EXPOMED; Ortopedi ve Sarf Malzemeleri, Elektro Medikal Ekipman ve Medikal ve Laboratuvar Teknolojileri ile Hastane Yapı ve Tıbbi Tesis Yönetimi olmak üzere 3 temel ürün grubuna göre ayrılan salonlarda ziyaretçilerini bekliyor.