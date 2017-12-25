Under Armour Koşusuna İlgi Yoğundu!
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Under Armour Koşusuna İlgi Yoğundu!


Under Armour Koşusuna İlgi Yoğundu!
Under Armour Koşusuna İlgi Yoğundu! Elif İşçi - Tarih: 2017-12-25 Saat: 11:41:36
Anasayfa Eko Gündem Under Armour Koşusuna İlgi Yoğundu!

Ünlü spor markası olan Under Armour vatandaşları gece koşuları ile tanıştırmaya başladı. Bu süreçte ece koşusuna olan ilginin son derece yoğun olduğu açıklandı.

İleri teknoloji kullanılarak üretilen ürünleri ve tasarımlarıyla spor tutkunlarının beğenisini kazanan Under Armour, Türkiye’yi Gece Koşuları heyecanıyla buluşturmaya devam ediyor.

Ulusal ve uluslararası spor organizasyonları düzenleyen Uzunetap ve Under Armour iş birliğiyle gerçekleşen yarış, koşu ve bisiklet dalları olmak üzere 5 farklı kategoride rekabete ev sahipliği yaptı.

Under Armour Longest Night Run or Ride’da yaklaşık 800 kişiye varan spor tutkunu zorlu parkurun keyfini çıkardı

Unutulmayacak bir deneyim yaşatan Under Armour Longest Night; 8K ve 20K koşu, 45K ultra maraton, 30K ve 45K bisiklet olmak üzere 5 ayrı kategoride doğa ile sporu buluşturdu. Yarışmayı tamamlayan tüm sporculara başarı madalyası, dereceye giren yarışmacılara ise koşu sonrası düzenlenen törende kupa ve ödül olarak Under Armour’dan hediye çeki verildi.

Çekmeköy Belediyesi’nin desteği ile gerçekleştirilen Under Armour Longest Night /Run or Ride’da sağlık sponsoru Acıbadem ve zaman sponsoru Garmin’in yanı sıra n11.com, ZUBİZU, gibi önemli destekçiler yer aldı.

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