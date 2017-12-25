Park Mozaik Yeni Yılı Coşkuyla Kutladı

Gayrimenkul sektöründe 50 yıla varan tecrübeleri ile güvenin sembolü olan TEPE ve MESA tarafından hayata geçirilen Park MOZAİK sakinleri renkli bir kokteyl ile yeni yıla merhaba dedi.

Ankara Yaşamkent’te TEPE ve MESA gücüyle fark yaratan konut projesi Park MOZAİK’i tercih eden aileler yeni yıl kokteylinde buluştu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da düzenlenen yılbaşı kokteyli ile Park MOZAİK sakinleri komşularıyla birlikte yeni yıla Park MOZAİKsatış ofisinde müzik ve ikramlar eşliğinde “merhaba” dedi. Proje çalışanlarının da katıldığı yeni yıl partisi Park MOZAİK Ailesi olarak geniş bir katılım ile gerçekleşti.