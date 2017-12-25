Spot Enerji Fiyatları Düşmeye Devam Ediyor
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Spot Enerji Fiyatları Düşmeye Devam Ediyor


Spot Enerji Fiyatları Düşmeye Devam Ediyor
Spot Enerji Fiyatları Düşmeye Devam Ediyor Elif İşçi - Tarih: 2017-12-25 Saat: 12:35:10
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Enexion tarafından haftalık enerji raporları açıklanmaya devam ediliyor. Bu süreçte spot enerji fiyatlarının düşmeye devam ettiği açıklandı.

Enerji piyasasında gün öncesi spot piyasada fiyatlar 18 Aralık haftasını da düşüşle kapattı. Bir önceki hafta 158,9 TL/MWh olarak gerçekleşen spot piyasa fiyat ortalamasının %2,3 oranında düşüş göstererek 155,3 TL/MWh olarak gerçekleşti.

Haftalık enerji piyasa raporunda açıklamalar yapan Enexion Enerji Danışmanlık Türkiye Genel Müdürü ve Enerji Uzmanı Ceren Özdal, aralık ayında fiyatların düşük gelmesinin en önemli nedeninin beklenenden yüksek gelen yenilenebilir enerji üretimi olduğunu, rüzgar üretiminin kasım ayına göre neredeyse %100 yükselerek fiyatların düşük kalmasındaki en büyük etken olduğunu vurguladı. Özdal, geçtiğimiz hafta toplam üretim içinde yenilenebilir kaynakların payının %33, doğalgazın payının %32, kömürün payının ise %34 oranında yer tuttuğunu açıkladı.

Tezgahüstü piyasalar ile ilgili de açıklamalar yapan Özdal, “Geçtiğimiz hafta Ocak ayı baz yükü 196 TL/MWh, Şubat ayı baz yükü 189 TL/MWh, Mart ayı baz yükü 173 TL/MWh seviyelerinden işlem gördü. Böylece 2018 birinci çeyrek fiyatı 186 TL/MWh olarak gerçekleşti. Aralık ayı bazyükü 194 TL/MWh seviyelerinden kapanmıştı. Aralık ayı spot ortalaması ise ayın son haftasına girerken ile beklenenin %20 aşağısında 156 TL/MWh seviyelerinde” dedi.

enexion ekonomi haber basın bülteni
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