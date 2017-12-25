BNP PARIBAS CARDIF Kadınlara Özel Kampanya Düzenledi
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BNP PARIBAS CARDIF Kadınlara Özel Kampanya Düzenledi


BNP PARIBAS CARDIF Kadınlara Özel Kampanya Düzenledi
BNP PARIBAS CARDIF Kadınlara Özel Kampanya Düzenledi Elif İşçi - Tarih: 2017-12-25 Saat: 12:37:14
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BNP Paribas Cardif son dönemlerde kadınlara yönelik çalışmaları ile dikkat çekiyor. Son olarak Kadına Değer Sigortası ile çalışmaları dikkat çekiyor.

BNP Paribas Cardif, kadın kanserlerinde farkındalığı artırmak için hazırladığı kampanya filminde, sağlık sigortası olsun ya da olmasın, “Kadına Değer Sigortası” olan kadınların, kadın kanserlerinden biri için teşhis konulduğunda, anında sigortadan ödeme alabildiklerinin ve bu ödemeyi tedavilerinde veya başka maddi ihtiyaçları için kullanabileceklerinin altı çiziliyor.

Kadınlarda kanser türlerinin görülme sıklığı son yıllarda giderek artıyor. Standart sağlık poliçeleri sigortalıların kansere yakalanmaları durumunda tedavi masraflarını bir yere kadar karşılayabiliyor. Kişinin iş kaybına uğraması dolayısıyla oluşan maddi kayıplar ise tedavi sürecini daha da zorlaştırabiliyor. Kadınların bu zorlu süreçlerinde yanlarında olduklarını göstermek ve kadın kanserlerinde farkındalığı arttırmak için yeni bir kampanya başlattıklarını belirten BNP Paribas Cardif Türkiye Genel Müdürü Cemal Kişmir, “Ülkemizde özellikle son yıllarda gözle görülür bir biçimde artan ve her geçen yıl artmaya devam eden kadınlara özgü kanser türlerine karşı maddi ve manevi güvence sunmak amacıyla “Kadına Değer Sigortası”nı geliştirdik. Bu ürünle, kansere yakalanması durumunda kadınlara maddi güvence sağlarken, ürün kapsamında verdiğimiz asistans hizmetleriyle onları manevi olarak desteklemeye devam ediyoruz. Kampanyamız ile kadınlara öncelikle kendilerine, beraberinde de sevdiklerine değer vermeleri için bir çağrıda bulunmak istedik. dedi.

Kampanya kapsamında aylık ve haftalık kadın dergileri, gazetelerde ilanlar yer alırken sinemalarda da kampanya filmi yayımlanmaya başladı. Ayrıca kampanya, dijital platformlarda da farklı çalışmalarla yer alıyor.

BNP Paribas ekonomi haber basın bülteni
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