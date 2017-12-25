Canon Yeni Yazıcıları İle İşi Eğlenceye Dönüştürüyor

İstanbul, 25 Aralık 2017 - Canon ev yazıcıları kompakt, şık ve ekonomik seçenekleriyle pratik baskı lideri olma yolunda dev adımlar atıyor. Fotoğraf baskılarında renkler canlanıyor, akıllı telefonlar yazıcıya bağlanabiliyor ve evler minik ofislere dönüşüyor. Görüntüleme çözümleri lideri Canon Europe, yeni ev yazıcıları PIXMA E204 ve PIXMA E304 modelleri ile ev tipi yazıcılarda da fark yaratıyor.

Fotoğrafları PDF formatına da dönüştürebilen PIXMA E204 ve PIXMA E304 modelleri, özellikle pigment siyah mürekkebi ile profesyonelleri bile şaşırtacak gibi görünüyor. PIXMA E304 modeli ise wi-fi ile doğrudan bağlanarak hikayeleri canlı tutmaya hazırlanıyor.

Enerji Verimliliği İçin...

PIXMA E204 ve PIXMA E304’ün önemli farklılıklarından biri de ekonomik ve verimli olması. Otomatik ‘güç açma ve kapatma’ modu ile yazıcı kullanılmadığı zaman kapatılarak enerji maliyetlerini azaltılıyor. Kullanıcılar ayrıca sayfanın alt marjının daha verimli kullanılabilir hale getirilmesi sayesinde belgelerin tamamını kopyalayıp yazdırabiliyor ve opsiyonel XL tonerlerle seyrek kartuş değiştiriyor. Standart kartuşlarla kıyaslandığında yaklaşık 2.2 kat daha fazla baskı alabilen Siyah XL toner dengeleri de değiştirecek gibi görünüyor.

Kağıt algılama sensörleriyle birlikte kağıt değiştirme ve sıkışma sorunu bitiyor, PIXMA E304’ten direkt internete bağlanılabiliyor ve akıllı telefona bağlanma hızı artıyor. Yazıcı Bluetooth aracılığıyla bağlandığında ise Canon PRINT uygulaması sıkışma aksaklıklarında sizi uyarıyor ve ekstra kopyalama avantajı sunuyor.

PIXMA E304 modelinde, belgenizi yazıcı üzerine düzgün bir şekilde yerleştirmenizi sağlayan özel tasarımlı bir üst ızgara bulunuyor. Dolayısıyla belgenizi yerleştirdikten sonra sadece tuşa dokunarak kusursuz kopyalama veya dönüştürme yapabiliyorsunuz. Cihaz, açılı belgelerde bile doğru oranı yakalayarak çıkış alınmasını sağlıyor.

En Kreatif Mesajlar

PIXMA E304 yazıcı ile Canon’un Message in Print uygulamasını kullanarak kişiye özel, özgün mesajlar gönderebiliyor ve hikayelerinizi hayli eğlenceli bir şekilde kişisel çevrenizle paylaşabiliyorsunuz. Yaratıcı yönünüzü ortaya koyabileceğiniz, baskılara sadece sevdiğiniz kişilerin görebileceği gizli mesajlar, örneğin doğum günü mesajı veya YouTube videosu yerleştirebiliyorsunuz. Bu özellik için sadece internet bağlantısı ve App Store’dan ücretsiz indirebileceğiniz Message In Print uygulaması gerekiyor.