Türkiye İhracatçılar Meclisi Hindistan'ı Yakın Takibe Aldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), hem ticaret yapılan ülke hem de ihracatçı sayısını artırmak amacıyla Coface’ın desteği ile düzenlediği “İhracat Pusulası” etkinlikleri kapsamında Hindistan pazarını ele aldı. Güney Kore, Gana, Rusya, Katar, Fas, Endonezya, Singapur ve Japonya’nın ardından “Rota: Hindistan” adıyla dokuzuncusu gerçekleştirilen etkinlikte, Hindistan pazarının risk ve fırsatları, pazara giriş yöntemleri gibi konularda ihracatçılara bilgi verilirken, pazarda başarılı olan firmaların hikayeleri de katılımcılarla paylaşıldı. TİM Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki’nin açılış konuşmasını yaptığı toplantıya Hindistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Azar A.H. Khan ile çok sayıda ihracatçı firma temsilcisi katıldı.

“İhracatçı Yurtdışı Pazarları İyi Tanımalı”

TİM Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki, açış konuşmasında “Hindistan 1,3 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi.Dünyanın en büyük yedinci ekonomisi ve son 20 yıldır ortalama yüzde 7 oranında büyüdü. Satın Alma Gücü paritesine göre üçüncü ülke konumunda. Dünya ticaretinin yüzde 80’ini gerçekleştiren G20’ye üye bir ülke.Kendi coğrafyasında da önemli bir ticaret merkezi. Gerek Hindistan’daki Türk algısı, gerekse ülkemizdeki Hindistan algısı çok kuvvetli. Hindistan, gerek konumu gerekse de dinamik genç nüfusuyla birçok fırsatı bünyesinde barındırıyor. Karşılıklı ticaretimizi artırmamızın önünde hiçbir engel yok. Bizim ihracatçılar olarak yurtdışı pazarlarımızı iyi tanımamız gerekiyor.” diye konuştu.

“Hindistan’da Firmalara Adil Bir Rekabet Ortamı Sunuyoruz”

Hindistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Azar A.H. Khan da “Hindistan’daki firmalarla kuracağınız ortaklıklar ve yaptığınız ticaret, sizin sürdürülebilir olarak Hindistan ile ticaret yapmanıza katkı sağlayabilir. Böylece hem ticaretinizi sürdürülebilir olarak artırabilir hem de bu ülkenin dinamik nüfusundan faydalanabilirsiniz. Hindistan’da firmalara adil bir rekabet ortamı sağlamaya önem veriyoruz. Bu da yabancı firmalar için Hindistan’ı cazip bir pazar haline getiriyor” dedi.

Nakliyeden Sigortaya Pek Çok Konu Ele Alındı

Toplantının Hindistan Pazar Analizi başlıklı panelinde de Hindistan pazarına yönelik başarı hikayeleri, Türk ihracatçıların Hindistan firmalarına nasıl ulaşabileceği, nakliye, gümrükleme ve sigorta gibi çeşitli konular ele alındı. Panel TİM Genel Sekreter Yardımcısı Erkan Kaplan moderatörlüğünde gerçekleşti. Panele katılan konuşmacılar Hindistan pazarını şu şekilde değerlendirdiler :

Tuğrul Somuncuoğlu - Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Temsilcisi:

“Çevre ülkelerden Hindistan’da bulunan ve ticaret yapan daha çok firma var bizim de Hindistan’da daha fazla bulunmamız gerekiyor. Hindistan’ın çoğu yerinde rahatlıkla İngilizce konuşabilirsiniz. Diğer taraftan, Hindistan’da 50 milyonun üzerinde firma var. Firma güvenilirliği açısından ticaret yapacağınız firmaları bizim Ticaret Müşavirliklerine mail atarak görüşülebilir ya da Bakanlık sayfasından firma yetkililerini sorgulayabilirsiniz.”

Emre Özer- Coface Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü:

“Dünyadaki firmaların yüzde 80’i en az bir kere tahsilat sorunu yaşıyor. Yüzde 25 oranında firma ise tahsilat sorunları yüzünden iflas ediyor. Firmalarımıza Hindistan pazarında güvenli ticaret olanağı, alacak sigortası poliçelerimizin yanında risk önleme, tahsilat, kredi bilgisi, ayrıntılı ticari raporlar gibi hizmetler de sunuyoruz”

Göksel Perksoy - Hürsan A.Ş

“Biz fuarlarda tanıştığımız tüccarlar sayesinde Hindistan’a girdik, oraya gidince de çok farklı kültürlerle karşılaştık. Girmeden önce oradaki riskleri düşündük. Direkt Hindistan’la ticaret yapmayı risk olarak görebilirsiniz. Bürokrasi çok fazla var ama insan faktörü de çok fazla. Doğru insanı yakaladığınız zaman, sorunlar çok çabuk çözülebiliyor”

Ahmet Gülek - Makrev Makine Mühendislik

“İlk fuarımıza 2014 yılında gittik, sonuç alamadık, sonraki yıl da aynı şekilde. 2015 yılında teknik ekibimizle birlikte gittik, marketlere gidip pazar araştırması yaptık. 2016 yılında iki makine sattık, 2017 yılında ise ürünlerimizin yüzde 60’ını bu ülkeye sattık. Pazarı doğru analiz edebilirseniz, bu büyük pazarda yer almanız daha kolay olacaktır”