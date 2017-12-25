Pisano Girişimleri İle Operasyon Ağını Genişletti
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Pisano Girişimleri İle Operasyon Ağını Genişletti


Pisano Girişimleri İle Operasyon Ağını Genişletti
Pisano Girişimleri İle Operasyon Ağını Genişletti Elif İşçi - Tarih: 2017-12-25 Saat: 13:20:35
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Teknolojik girişim firmalarından birisi olan Pisano yatırımları ile dikkat çekiyor. Son olarak Avrupa'da operasyon çalışmalarının genişlediği belirtildi.

Sunduğu geri bildirim yönetimi araçlarıyla birçok markanın müşteri deneyimi ihtiyaçlarına çözüm üreten Pisano; İngiltere ve Dubai’den sonra, Avrupa’da Fransa, Almanya ve Hollanda olmak üzere global pazardaki operasyonlarını genişletti ve son çeyreğe Wesley Clover ve Vestel Ventures’ten aldıkları $1Milyon değerindeki ikinci tur yatırım ile girdi.

2015 yılında Netaş Wesley Clover Tech Fund’dan aldıkları $1Milyon değerindeki yatırımla kurulan Pisano, 2018’de ekibine 40 yeni kişi eklemek istiyor. Her yıl 8 kat büyüme oranını koruyan markanın hedefi, büyüyen ekibiyle farklı pazarlara da hizmet sunabilmek.

Konu ile ilgili olarak Pisano Kurucu Ortağı Özkan Demir: “Araştırmalar gösteriyor ki, rekabetin arttığı, ürünlerin ve hizmetlerin birbirine çok yaklaştığı bir ortamda deneyim dünyasına yatırım yapmak artık bir zorunluluk. Biz Pisano olarak, markaların, mağaza, sosyal medya, web sitesi, call center gibi müşteri ile temas ettikleri her noktadan gelen geri bildirimleri anlamlandırmaları ve böylelikle mükemmel bir müşteri deneyimi yaratmaları için teknolojiler geliştiriyoruz. Yaratılan bu deneyim, görüyoruz ki sonrasında kolaylıkla satış ve kâra dönüşüyor. Bizim hedefimiz önümüzdeki yıl içerisinde Müşteri Deneyimi alanında dünyanın en iyi teknoloji şirketi olmak. Yeni açtığımız global ofislerimizle de bu başarıyı ve büyümeyi sürekli kılmak istiyoruz” dedi.

İkinci tur yatırımın önemli aktörlerinden olan Wesley Clover Genel Müdürü Paul Chiarelli ise; "Pisano, fikir aşamasından bu yana Alacrity ekosisteminin değerli bir parçası oldu. Bir yandan müşteriler için zorlu problemlerin üstesinden gelirken gösterdikleri çaba bizi çok memnun ederken, öte yandan elde ettikleri büyüme hızı da bizi cesaretlendiriyor. Wesley Clover’ın ek fonlaması ve giderek büyüyen Alacrity ekosistemine olan erişimleri ile Pisano’nun başarılarına yenilerini ekleyerek küresel fırsatları başarı hikayelerine çevireceklerinden şüphemiz yok” diye ekledi.

Vestel Ventures Genel Müdürü Metin Salt “Çevrim içi ve dışı kanalların hızla çeşitlendiği günümüzde, sokaktaki ve koltuktaki müşteriye aynı etkinlikte erişebilen ve geri bildirimlerinden tamamlayıcı anlam çıkarabilen Pisano, fiziksel ve sanal ortamlar arasındaki kapıyı aralamayı başaran ender şirketlerden biri olarak ilk günden beri dikkatimizi çekmişti. Yatırımı tamamlayıp bu ekibin yanında olabildiğimiz için mutluyuz” dedi.

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