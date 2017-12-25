TUSAŞ Bursa’da Araştırma Merkezi Açacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ/TAI), Uludağ Üniversitesi (UÜ)’nde sektör için yetişmiş eleman kazandırmak için araştırma merkezi kuracak. Üniversitenin Görükle Yerleşkesi'nde bulunan Araştırma Vadisi'nde bin metrekarelik arazi üzerine kurulu araştırma merkezinde üzerinde çalışılacak projelerde yarı zamanlı çalışacak öğrenciler, mezun olmasının ardından TAI’de ya da sektörde hizmet veren diğer şirketlerde istihdam edilecek.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda TAI Teknik Danışma Kurulu üyesi UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, TAI'ye ayrılmış bölgede inşa edilecek merkezin projesinin hazır olduğunu bildirdi. Ulcay, 2018 senesinin ikinci yarım dönemine kadar araştırma merkezinin yapımının sona ereceğini ve hizmet vermeye başlayacağını dile getirdi.

Sektöre Yetiştirilmiş Eleman Kazandırılacak

Araştırma merkezinde uzay ve havacılık bölümlerine ek olarak elekronik, makine ve endüstri gibi bölümlerden 200 civarında öğrencinin part time çalışabileceğini ifade eden Ulcay, TAI’nin öğrencilerinin bu merkezde istihdam edileceğini ve sektöre yetişmiş eleman kazandırılacağını bildirdi. Uzay ve havacılık sektörünün Eskişehir, Bursa, Konya, Kayseri, Ankara ve İzmir'de gelişme gösterdiğini belirten Ulcay, bu gelişmelerden ötürü sektöre elemanın yetiştirilmesinin gerekliliğine değindi. Yalnızca okuldan diplomayla mezun olmanın yeterli olmadığına işaret eden Ulcay, bu sektöre girmeden önce savunma sanayisine yönelik bazı projelerde çalışarak tecrübenin kazanılmasının gerektiğini aktardı. Bu projenin ülke adına çok kritik bir öneminin olduğuna dikkat çeken Ulcay, bu nedenle TAI ve sektör için eleman yetişmesinin önemini belirtti. Ulcay, burada çalışan öğrencilerin ücret de alacağını bildirdi.

Merkez müdürünün TAI tarafından göreve alınacağını belirten Ulcay, bu merkezde eş zamanlı olarak üniversitedeki akademisyenlerle ortak projelerin yapılacağını ifade etti. TAI ile akademisyenler ve öğrenciler yönünden sektöre canlılık kazandıracak bir girişim yaptıklarını anlattı. Bursa'nın otomotiv sektöründe ülkenin lideri konumunda olduğunu anımsatan Ulcay, otomotiv sektörünü bırakmadan bu sektör için de çalışmaların yürütülmesinin gerekliliğini anlattı. Ulcay, uzay ve havacılık alanı ciddi ve önü açık bir sektör olduğunu belirtti.