Bakan Sarıeroğlu Taşeronlara Dair Açıklama Yaptı
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Bakan Sarıeroğlu Taşeronlara Dair Açıklama Yaptı


Bakan Sarıeroğlu Taşeronlara Dair Açıklama Yaptı
Bakan Sarıeroğlu Taşeronlara Dair Açıklama Yaptı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-25 Saat: 14:32:29
Anasayfa Eko Gündem Bakan Sarıeroğlu Taşeronlara Dair Açıklama Yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeronlara dair düzenlemenin olumlu etkilerinin olacağını düşünerek yaptıklarını vurguladı.

Bu düzenlenme sürecinde hiçbir vatandaşı mağdur etmeyeceklerini dile getiren Bakan Sarıeroğlu, hiçbir işletmenin zor duruma sokulmayacağını ya da bu işletmelerin kapanmasını istemediklerini ifade etti. Taşeron düzenlemesinin güzel sonuçlar doğurması amacıyla yapıldığına işaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, bu süreç içinde hiçbir vatandaşı mağdur etmeyeceklerini belirtti. Hiçbir işletmenin zor duruma girmeyeceğini ya da işletmelerini kapattırmayacaklarına dikkat çeken Bakan Sarıeroğlu, bu süreç içinde sıkıntı ve mağduriyetlerin oluşması durumunda gereken müdahalelerin yapılacağını bildirdi.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Bakan Sarıeroğlu, taşeron işçilerinin kadroya alınmasını sağlayan düzenlemede işverenlerin de göz önünde bulundurduklarını işaret etti. Sarıeroğlu, bu çalışmalar kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile istişare ettiklerini belirtti.

Mağduriyet Yaşayanlara Yardım Edilecek

Alt işveren şirketlerin mağduriyet yaşamaması için düzenlemede tazminat maddesi bulundurduklarına dikkat çeken Sarıeroğlu, alt işveren şirketlerinin fesih edilen sözleşmelerden sözleşme konusu işin yüzde 80'lik bölümünü tamamlamayanlar için yükleniciye yüzde 80 ile yapılan işin miktarı arasındaki tutar farkının yüzde 5'lik oranında tazminat ödemesi yapılacak. Bu şirketin kamu kurumlarına ait işlerin yürütülmesinde kullandığı taşınırlar ile tüketim malzemelerini, konuyla alakalı kamu kurum ve kuruluşları tarafından satın alınmasına ya da kiralanmasına fırsat verecek.

Taşeron işçilerin kadroya alınmasını sağlayan düzenlemeyi titiz ve detaylı bir çalışmadan sonra faaliyete geçirdiklerini ifade eden Sarıeroğlu, taşeron düzenlemesini iyi niyetle yaptıklarını anlattı. Bu süre içinde hiçbir vatandaşı mağdur etmeyeceklerini belirten Sarıeroğlu, hiçbir işletmeyi mağdur etmeyeceklerini belirtti. Sarıeroğlu, bu süreçte sıkıntı ve mağduriyetlerin yaşanması halinde gerekli değerlendirmelerin yapılacağını aktardı.

Jülide Sarıeroğlu Taşeron Kadro İşçi İşveren
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