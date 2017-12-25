Eminevim Güvencesinde Kudüs Turu Çekilişi Yapılacak
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Eminevim Güvencesinde Kudüs Turu Çekilişi Yapılacak


Eminevim Güvencesinde Kudüs Turu Çekilişi Yapılacak
Eminevim Güvencesinde Kudüs Turu Çekilişi Yapılacak Elif İşçi - Tarih: 2017-12-25 Saat: 14:37:44
Anasayfa Şirketler Eminevim Güvencesinde Kudüs Turu Çekilişi Yapılacak

Eminevim liderliğinde yapılacak bir organizasyon sonrasında üç kişiye özel çekilişle Kudüs turunun hediye edileceği açıklandı.

Fetih 1453 Derneği, yılın son gecesi Mekke'nin Fethinin 1387’nci yıldönümünü kutlayacak.

Eminevim ve Emin Travel’in sponsorluğunda gerçekleşecek olan programda çeşitli sürprizler de yer alacak.

Alanında ilk kez uyguladığı çalışmalar ile kamuoyunda tanınan Emin Şirketler Grubu, sosyal etkinliklere verdiği destekler ile de biliniyor.

31 Aralık 2017 Pazar akşamı, saat 20.00’de İstanbul Sefaköy’de gerçekleşecek olan programa katılımın ücretsiz olduğu belirtildi.

Fetih 1453 İlim Eğitim Araştırma ve Yardımlaşma Derneği’nce tertiplenen ve duygu dolu anların yaşanması beklenen geceye katılacak isimlerden Muhammed Emin Yıldırım ‘İnsan ve Fetih’ konulu, Mehmet Talu ise misafir konuşmacı olarak katılımcılara seslenecek.
Gecenin sponsorlarından Emin Travel, yapılacak olan kur’a sonucunda belirlenecek talihli üç kişiyi de Kudüs'e, Mescid-i Aksa’ya ücretsiz götürecek.
Kudüs konusuna duyarlılığı ile bilinen Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, yaptığı konuşmada; “Kudüs bilinci oluşturmak için bu tür programlar yapıyoruz, yapanları destekliyoruz,” sözlerine yer verdi.

Kudüs sevgisini fiili olarakta göstermemiz gerektiğini vurgulayan işadamı; “Toplumda bu duyarlılığı oluşturmak için, üç kişiyi çekilişle Kudüs’e göndermek istiyoruz,” dedi.

Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “Kudüs bizim kutsalımız. Kudüs, bugün top ile tüfek ile alınamaz. Kudüs, gönülleri fethederek kazanılır. Kudüs, severek kazanılır. Tüm Müslümanlar gönüllerinde Kudüs’e yer ayırmalı. Önce biz Kudüs’ü seveceğiz ki bu sevgimizi göstereceğiz ki, orayı tekrar fethedebilelim. Orayı, uzaktan seviyorum demekle olmaz. Seviyorsak eğer, Kudüs’ün sokağında dolaşmalı, camisinde namaz kılmalı ve oralarda olduğumuzu, Kudüs’ü sevdiğimizi hem Filistinli kardeşlerimize hem tüm dünyaya göstermeliyiz,” sözlerine yer verdi.

Kudüs sokaklarının ülkemiz insanlarıyla dolması gerekliliğine işaret eden hayırsever işadamı Emin Üstün, “Kudüs’ün mescidlerinde, camilerinde saf tutmalıyız,” dedi.
Üstün, konuşmasında şunları aktardı; “Kudüs’ün sokakları güldür güldür Türkiye’den insanlarla dolmalı. Mescidlerinde camilerinde saf tutmalı. Evet, seviyoruz diyoruz ama sevgimizi de fiili olarak göstermeliyiz. Biz de sevgimizin göstergesi olarak Kudüs bilinci oluşturmak için bu tür programlar yapıyoruz, yapanları destekliyoruz. Bu program vesilesiyle de toplumda duyarlılık oluşturabilmek niyetiyle üç kişiyi çekilişle, ücretsiz olarak Kudüs’e göndermek istiyoruz.”
Sakal-ı Şerif ve Peygamber Efendimizin kabrinin örtüsünün de ziyarete açılacağı program; 31 aralık pazar gecesi İstanbul Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek.

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