TÜVTÜRK'ten Egzoz Gazı Emisyonu Uyarısı
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TÜVTÜRK'ten Egzoz Gazı Emisyonu Uyarısı


TÜVTÜRK'ten Egzoz Gazı Emisyonu Uyarısı
TÜVTÜRK'ten Egzoz Gazı Emisyonu Uyarısı Elif İşçi - Tarih: 2017-12-25 Saat: 14:40:19
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TüvTürk tarafından yapılan uyarıların ardından Egzoz Gazı Emisyonu konusunda yönetmelik duyurusu yapıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 11 Mart 2017’de yayınlandığı ‘‘Egzoz Gazı Emisyon Kontrolü Yönetmeliği” 01 Ocak 2018 tarihinden itibaren tüm hükümleri ile yürürlüğe girecektir. Buna göre egzoz gazı emisyon ölçümleri elektronik ortamda Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi’ne kayıt edilerek yapılmaya başlanacak ve ölçüm sonrasında araç sahiplerine ‘PUL’ ve ‘RUHSAT’ verilmeyecektir. Araç sahiplerinin ölçüm neticesinde düzenlenen ve ölçüm sonuçlarını da içeren EGZOZ GAZI EMİSYON ÖLÇÜM RAPORU’nu araçlarında muhafaza etmesi ve denetimlerde ibraz etmesi gerekecektir.

Hali hazırda egzoz gazı emisyon ölçümünü yaptırmış olan ve araç sahiplerinde bulunan PUL ve RUHSAT’lar geçerlilik süresi sonuna kadar kullanılmaya devam edecek, geçerlilik süresi dolduğunda araç sahiplerinin egzoz gazı emisyon ölçümlerini yenilemesi gerekecektir. Araç sahiplerinde bulunan ‘Egzoz Emisyon Ruhsatı’nda PUL yapıştırılacak yer olsa bile, 01 Ocak 2018 tarihinden sonra yapılacak olan egzoz gazı emisyon ölçümleri neticesinde PUL verilmeyecek, bunun yerine ‘EGZOZ GAZI EMİSYON ÖLÇÜM RAPORU’ düzenlenecek ve bu rapor araçta muhafaza edilecektir.

Geçerli bir egzoz emisyon ölçümü bulunmayan araçların, araç muayeneleri Ağır Kusurlu olarak değerlendirilecek ve muayeneleri onaylanmayacaktır.

Egzoz emisyon ölçümünü 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren yaptıranlar ölçüm geçerlilik tarihini e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek.

tüvtürk ekonomi haber basın bülteni
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