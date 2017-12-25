Yemek Kartı İçin Yapılacak Boykotlar Ertelendi!

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, komisyon oranları sebebiyle boykot yapılan tartışmaların yaşanmasına sebep olan yemek kartları ve çeklerine ilişkin mevzuat boşluğunu yapacak. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin olaya müdahale etmesi sonucunda, 27 Aralık tarihinde yüksek komisyon oranları sebebiyle düzenleme yapılması hedeflenen yemek kartı boykotu ertelendi ve Bakanlık himayesinde çalışma başlattı. Muhabirlerin edindiği bilgiler dahilinde, yemek kartı uygulamaları hakkında kamuoyundan gelen talepler doğrultusunda harekete geçen Bakanlık, sorunun çözülmesi için sektör temsilcileriyle görüşmelerini sürdürüyor.

İlgili Kuruluşlarla Görüşme Yapılıyor

Bakanlık, Türkiye’nin tüm bölgelerini dahil eden yemek kartı hizmeti veren firmalar, konuyla alakalı kamu kurumları ve üye iş yerlerini (Lokanta Ve Restoran) temsil eden meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle farklı olarak toplantılar düzenledi. Bu konuda yaşanan sorunlar paydaşlarla konuşularak edilerek, çözüm önerileri üretilmeye başlandı.

Bahsedilen toplantılar ve yapılan diğer araştırmalar hakkında, sektörün belirli problemleri tespit edildi. İndirim uygulaması, komisyon oranlarının artması, yemek kartlarının gıda harici ürünlerin alımında kullanılması ve bu alanı düzenleyen hiçbir bir mevzuatın bulunmaması problemin ortaya çıkmasında temel sorunlar olarak belirlendi.

Bu sorunlara göre pazar rekabetine dayalı, piyasa dengesi içinde tüm paydaşların rolünü göz önünde bulunduran ve sektörün sağlıklı şekilde işlemesine engel teşkil eden temel sorunları çözüme kavuşturacak bir mevzuat düzenlemesinin yapılmasına karar verildi. Buna göre bir yönetmelikle komisyon oranları gibi unsurların standartlarının oluşturulması hedefleniyor. Mevzuat çalışmasının 2018 senesinin ilk yarım döneminde tamamlanarak kamuoyu ile paylaşılacağı öngörülüyor.