Türk Telekom'dan PİLOT Uygulaması

Türkiye’de girişimcilik ekosistemini geliştirmeyi stratejik öncelikleri arasına alan Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, erken aşama girişimleri desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Türkiye’nin ilk kurumsal girişim hızlandırma programı PİLOT’u daha geniş bir girişimci kitlesiyle buluşturmak amacıyla bir viral film hazırladı.

Hayallerinizi PİLOT’la Gerçekleştirin

PAT Medya tarafından hazırlanan eğlenceli filmde, orta sınıf bir ailenin 24 yaşındaki genç girişimci üyesi Kaan’ın yatırımcısıyla buluşmadan önceki heyecanı, hazırlıkları ve yatırımcısıyla yaptığı telefon görüşmesi esnasında başından geçen eğlenceli süreç anlatılıyor. Filmin sonunda ise “Yenilikçi iş fikrinizle Türk Telekom PİLOT'a başvurun. Nakit desteğinden iş birliği fırsatlarına, mentorluktan yatırımcı ağına erişim imkanına kadar, girişimlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan PİLOT programı ile girişiminizi hayata geçirin, hayallerinizi gerçekleştirin” mesajı veriliyor.