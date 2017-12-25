Manisalı Aile Tarafından Cennet Elması İhracatı Yapılmaya Başlandı

Bölgedeki üreticiler için de bu fikri sunmuş olan Alaşehir beldesinin Kavaklıdere Mahallesi'nde yaşayan Mahir ve Nurcan Güncü, yetiştirdikleri cennet elmalarını satamayınca bunları kurutmayı denediklerini anlattı. Evde kurutulan ürünün en başta çevrelerine tanıtan Güncü, mahalledeki diğer üreticilere de öncü oldu.

Cennet elmasının kurutulma yönteminin bütün mahalleye anlatıldığını belirten Güncü, geçtiğimiz sene İngiltere'de yaşayan arkadaşlarına hediye olarak kurutulmuş cennet elması gönderdi. Ürünün beğeni toplaması üzerine küçük paketler halinde sipariş almaya başlayan Güncü, sonrasında sektörde faaliyet gösteren bir firmayla görüşme yaptı.

Görüşmelerin ardından toplu sipariş alan Güncü, cennet elmasına ek olarak mahalledeki üreticilerin kurutulmuş cennet elmalarını da topladı. Bu sayede ihracat yapmaya başlayan Güncü, bu sene İngiltere'ye 12 ton cennet elması ihraç ettiklerini bildirdi. Senelerdir cennet elmasından bekledikleri geliri sağlayamayan Kavaklıdere’de yaşayan vatandaşlar ise Güncü çifti sayesinde tekrar gelir sağlamaya başladı. Bu bölgede 150 hektar arazi üzerine senelik bazda 500 ton cennet elması üreten mahalleli, meyvenin kurutulması sayesinde ürüne rant sağlamayı planlıyor. Muhabire yapmış olduğu açıklamalarda Mahir Güncü, 8 sene önce ürettikleri cennet elmasının kurutulmamış haliyle hak ettiği değeri alamamasının ardından kurutma işine yöneldiklerini dile getirdi. Eskiden meyveleri dereye döktüklerine işaret eden Güncü, cennet elmasının Karadeniz Bölgesi'nde kurutulduğunu öğrenmesinin ardından bu işe yöneldiklerini bildirdi. Güncü, birkaç denemenin başarısız olduğunu fakat pes etmedikleri için başarıya ulaştıklarını dile getirdi.

İhracatlarını 2 Kat Yükseltmeyi Hedefliyorlar

İngiltere'de yaşayan arkadaşına kurutulmuş cennet elması gönderdiğini anımsatan Güncü, ürünün beğenilmesi üstüne sipariş almaya başladıklarını anlattı. Arkadaşına gönderdiği kurutulmuş cennet elmasının tesadüfi olarak bu sektörle uğraşan bir firma sahibi tarafından denendiğini ifade eden Güncü, ürünün beğenilmesi üzerine temas kurduklarını ve İngiltereli firmanın kendilerinden ürün istediğini açıkladı. İşi Kavaklıdere'de yaşayan herkese öğrettiklerini belirten Güncü, mahalle sakinleriyle beraber ürettikleri 12 ton kuru cennet elmasının İngiltere'ye ihraç edildiğini, günümüzde büyük bir sektör olduğunu dile getirdi. En başta 16 kilo olan ihracatın daha sonrasında 300 kiloya ulaştığına değinen Güncü, bu sene ise 12 ton ürün kuruttuklarını belirtti. Güncü, 2018 senesinde 25 ton ürün kurutmayı hedefliyor.