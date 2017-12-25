2018’de Borsa İstanbul Yeni Rekorlar Kırmaya Devam Edecek Mi?
Advert Advert Advert


2018’de Borsa İstanbul Yeni Rekorlar Kırmaya Devam Edecek Mi?


2018’de Borsa İstanbul Yeni Rekorlar Kırmaya Devam Edecek Mi?
2018’de Borsa İstanbul Yeni Rekorlar Kırmaya Devam Edecek Mi? Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-25 Saat: 15:35:36
Anasayfa Borsa&Finans 2018’de Borsa İstanbul Yeni Rekorlar Kırmaya Devam Edecek Mi?

2017 senesinde kendi rekorunu devamlı yenileyerek 115.000 puana kadar yükselen BIST 100 endeksinde, değer artışlarının 2018 senesinde de devam edeceği düşünülüyor.

Geçtiğimiz sene aralık ayında yükseliş trendine geçmesinin ardından rekorlarla bu değer artışını 9 ay boyunca devam ettiren BIST 100 endeksi, bu süreçte 110.530 puana kadar ulaştı. 2017’nin eylül ayında ABD ve Kuzey Kore arasında yaşanan füze gerilimi sonucunda küresel piyasalarda risk iştahı azalırken, bu durumlar sonucunda olumsuz etkilenen BIST 100 endeksi, eylül ayını yüzde 6.46 değer kaybı yaşayarak 102.907 seviyesinde sonlandırdı.

Tepki alımlarıyla ekim ayına alış ağırlıklı başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, en başta ABD'nin sonrasında ise Türkiye'nin vize hizmetlerini erteleyeceğini bildirdikten sonra 99.210 seviyesine kadar değer kaybetti. Bu seviyesinden yeniden değeri artmaya başlayan BIST 100 endeksi, 110.000 puanı aşmayı başardı.

ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin düzelmeye başlaması ve küresel piyasalarda artan risk iştahından pozitif etkilenen ve kasım ayına pozitif başlayan BIST 100 endeksi, 115.093.30 puanla şimdiye kadarki en yüksek seviyesine ulaştı. İlerleyen süreçte artan jeopolitik ve siyasi riskler, yükselmeyi sürdüren döviz kuru ve küresel piyasalarda azalan risk iştahının etkisiyle kazançlarını yeniden kaybeden BIST 100 endeksi, 104.000 sınırına kadar düştü.

Yaşanan Olumsuzluklara Rağmen Dünya Borsalarıyla Hareket Edildi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, senenin son ayında ise dünya borsalarından pozitif yönde ayrılarak ön plana çıktı. Endeks, 22 Aralık Cuma akşamına kadar yüzde 6.84 oranında yükselerek dünyanın önde gelen borsalarından çok daha yüksek bir performans gösterdi. Ekonomistler, BIST 100 endeksinin dolar bazında diğer borsalara göre yetersiz kaldığını ve fazla indirimli olduğunu ifade etti. Ekonomistler, 2018 senesinde global ortamın destekleyici olmayı sürdürmesi halinde endekste yeni rekorların kırılabileceğini aktardı. 

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen, Türkiye'nin 2017 senesinde devamlı olarak jeopolitik ve politik şoklarla karşılaştığını ve buna rağmen dünya piyasalarıyla beraber hareket etmeyi başardığını belirtti.

BIST 100 Endeksi Borsa İtanbul Vize Krizi Jeopolitik Risk Siyasi Belirsizlikler
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Bakan Sarıeroğlu Taşeronlara Dair Açıklama Yaptı
Bakan Sarıeroğlu Taşeronlara Dair Açıklama Yaptı
Borsa Güne Yükselişle Başladı – 25.12.2017
Borsa Güne Yükselişle Başladı – 25.12.2017