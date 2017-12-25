2018’de Borsa İstanbul Yeni Rekorlar Kırmaya Devam Edecek Mi?

Geçtiğimiz sene aralık ayında yükseliş trendine geçmesinin ardından rekorlarla bu değer artışını 9 ay boyunca devam ettiren BIST 100 endeksi, bu süreçte 110.530 puana kadar ulaştı. 2017’nin eylül ayında ABD ve Kuzey Kore arasında yaşanan füze gerilimi sonucunda küresel piyasalarda risk iştahı azalırken, bu durumlar sonucunda olumsuz etkilenen BIST 100 endeksi, eylül ayını yüzde 6.46 değer kaybı yaşayarak 102.907 seviyesinde sonlandırdı.

Tepki alımlarıyla ekim ayına alış ağırlıklı başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, en başta ABD'nin sonrasında ise Türkiye'nin vize hizmetlerini erteleyeceğini bildirdikten sonra 99.210 seviyesine kadar değer kaybetti. Bu seviyesinden yeniden değeri artmaya başlayan BIST 100 endeksi, 110.000 puanı aşmayı başardı.

ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin düzelmeye başlaması ve küresel piyasalarda artan risk iştahından pozitif etkilenen ve kasım ayına pozitif başlayan BIST 100 endeksi, 115.093.30 puanla şimdiye kadarki en yüksek seviyesine ulaştı. İlerleyen süreçte artan jeopolitik ve siyasi riskler, yükselmeyi sürdüren döviz kuru ve küresel piyasalarda azalan risk iştahının etkisiyle kazançlarını yeniden kaybeden BIST 100 endeksi, 104.000 sınırına kadar düştü.

Yaşanan Olumsuzluklara Rağmen Dünya Borsalarıyla Hareket Edildi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, senenin son ayında ise dünya borsalarından pozitif yönde ayrılarak ön plana çıktı. Endeks, 22 Aralık Cuma akşamına kadar yüzde 6.84 oranında yükselerek dünyanın önde gelen borsalarından çok daha yüksek bir performans gösterdi. Ekonomistler, BIST 100 endeksinin dolar bazında diğer borsalara göre yetersiz kaldığını ve fazla indirimli olduğunu ifade etti. Ekonomistler, 2018 senesinde global ortamın destekleyici olmayı sürdürmesi halinde endekste yeni rekorların kırılabileceğini aktardı.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen, Türkiye'nin 2017 senesinde devamlı olarak jeopolitik ve politik şoklarla karşılaştığını ve buna rağmen dünya piyasalarıyla beraber hareket etmeyi başardığını belirtti.