Monster Notebook Yılbaşı İndirimlerini Açıkladı
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Monster Notebook Yılbaşı İndirimlerini Açıkladı


Monster Notebook Yılbaşı İndirimlerini Açıkladı
Monster Notebook Yılbaşı İndirimlerini Açıkladı Elif İşçi - Tarih: 2017-12-25 Saat: 14:48:48
Anasayfa Şirketler Monster Notebook Yılbaşı İndirimlerini Açıkladı

Oyun bilgisayarı olarak bilinen Monster Notebook yıl sonu gelmişken indirimli fiyatlarını açıkladı. Uygun fiyatlı bilgisayar için tam zamanı olduğu açıklandı.

25.12.2017 – Türkiye’nin oyun bilgisayarı markası Monster Notebook yeni yıla sayılı günler kala tüm oyun severleri mutlu edecek bir kampanya başlattı. Her biri performans canavarı 5 farklı model yeni yılın ilk gününe kadar indirimli olarak satılacak.
Kampanya kapsamında indirimde olan Abra A5 V11.1 ve Abra A7 V7.2 oyun bilgisayarı modelleri Intel® Core™ i7-7700HQ işlemciye ve 8GB kapasiteli yüksek performanslı DDR4L belleklere sahip. A5 V11.1 modelinde NVIDIA® GeForce® GTX1050 grafik kartı bulunurken, A7 V7.2 modelinde GTX 1050Ti grafik kartı ve 256GB M2 SSD depolama birimi yer alıyor. Abra A5 V11.1 oyun bilgisayarı yıl sonuna dek 3.899,00 TL yerine 3.599,00 TL’ye satılırken Abra A7 V7.2 modeli ise 4.799,00 TL yerine 4,599,00 TL’den satışa sunulacak.

Yıl sonuna kadar indirimli fiyattan oyunseverleri bekleyecek diğer ürünlerse Tulpar T5 serisinden V14.1, V14.1.2 ve V14.1.4 gaming laptop modelleri. Tulpar T5 V14.1 ve T5 V14.1.2 modelleri 7. nesil Intel® Core™ i7-7700HQ işlemciyi paylaşıyor. Her iki modelde de yer alan NVIDIA® GeForce® GTX1060 grafik kartı ve 8 GB’lık DDR4L bellekler oyunlarda üstün performansı garanti ediyor.

Tulpar T5 V14.1.4 gaming laptop modeli ise diğer iki modelle ortak olan işlemci ve grafik kartının üzerine 16GB kapasiteli bellekleri ve saniyede 1570 MB okuma, 540 MB yazma hızı olan 256GB’lık Intel 600P M.2 Sata depolama ünitesiyle öne çıkıyor. Bu üç harika oyun bilgisayarından Tulpar T5 V14.1 kısa süreliğine 5.199,00 TL yerine 4.999,00 TL, Tulpar T5 V14.1.2 5.499,00 TL yerine 5.199,00 TL ve Tulpar T5 V14.1.4 ise 6.099,00 TL yerine 5.599,00 TL’ye satılacak.

RGB aydınlatmalı mekanik klavye, HDCP destekli HDMI portu, USB 3.1 Gen2 (Type-C) bağlantı noktası, parlama önleyici Full HD 1920x1080 IPS Mat LED ekran gibi daha pek çok özelliği olan bu muhteşem oyun bilgisayarlarını yakından incelemek ve satın almak için Monster mağazalarını ve www.monsternotebook.com.tr adresini ziyaret edin.

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