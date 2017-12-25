Akfen Holding'den Dev İstihdam!
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Akfen Holding'den Dev İstihdam!


Akfen Holding'den Dev İstihdam!
Akfen Holding'den Dev İstihdam! Tuğçe Gürel - Tarih: 2017-12-25 Saat: 16:03:14
Anasayfa Eko Gündem Akfen Holding'den Dev İstihdam!

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, 2017 senesine yönelik açıklamalar yaparken, 2018 senesine yönelik beklentilerden bahsetti.

2017 senesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akfen Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, 2018 senesine yönelik beklentiler ve uygumaya sokacakları yatırımlara ilişkin bilgiler aktardı. 

Ülke ekonomisinin 2017 senesinde hükümetin verdiği teşvikler sayesinde olumlu yönde bir performans sergilediğini belirten Akın, önümüzdeki sene içerisinde de bahsi geçen bu performansın süreceğini dile getirdi. 

2018 senesinin 2017 senesinden farklı bir boyutta olmayacağının altını çizen Akın, bu sene görüle büyümenin 2018'de de yaşanacağını vurguladı. Kurda yaşanan artışın, 2017'nin normal kurdaki değer kaybıyla aynı oranlarda gerçekleşeceğini öngördüklerini söyleyen Akın, 2018 senesinin sert iniş ve sert çıkışların beklendiği bir yıl olmadığını öne sürdü.

Ülke ekonomisinin ilerleyen dönemler baz alındığında yüzde 6'lık oranda büyümesinin beklentiler arasında yer aldığını ifade eden Akın, bahsi geçen oranın çoğu Avrupa ülkesi oranlarının iki katı niteliğinde olduğuna değindi.

Yatırım Karşılığında Bin 530 Kişiye İstihdam

Akfen Holding'in 2018 senesinde bitireceği toplam 2.9 milyar TL'den oluşan yatırım karşılığında minimum olarak bin 530 kişilik istihdam sağlanacağını söyleyen Akın, bu şekilde 2018 senesi içerisinde iştiraklerle beraber Akfen Holding'in bünyesinde toplam 5 bin 600 seviyesinde olan personel sayısının 7 bin üstünü göreceğini aktardı.

Bünyelerinde istihdam edeceği kişi sayısının 2019 senesi sonlarına doğru 2 binin üstüne çıkmasının beklentiler arasında olduğunu işaret eden Akın, önümüzdeki sene kesinleşen yatırımların arasında  990 milyon TL değerinde ki Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin olduğuna dikkatleri çekti.

2019'da Toplam 1 Milyar 121 Milyon TL Yatırım

Söz konusu yatırıma mevcut durumdaki 184.5 milyon TL değerinde Bodrum Loft projesinin eşlik edeceğinden bahseden Akın, yenilenebilir enerji üretim santrali alanlarında gerçekleştirilen yatırımlarında süreceğini ifade etti. Akın konuşması sırasında 2019 senesinin sonuna doğru yenilenebilir enerji alanında toplam 1 milyar 121 milyon TL'den oluşan yeni yatırımların gerçekleşeceğini sözlerine ekledi.

Akfen Holding Hamdi Akın
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