Hükümet Açıkladı! 2018'de Tavan Fiyat Uygulaması Devam Edecek

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, zorunlu trafik sigortası hakkında açıklamalarda bulundu. Zorunlu trafik sigortasında tavan fiyat uygulamasının 2018 senesinde de sürdürüleceğini ifade eden Şimşek, sigorta şirketlerinin 9 aylık süreç içerisinde 240 milyon TL civarında zarar ettiğinin tespit edildiğini ifade etti.

Şirketlerin sermayesinin erimemesi adına tavan fiyat tutarlarında bir defalık olmak üzere senenin başında yüzde 5 oranında artış yapılacağını dile getiren Şimşek, geçtiğimiz nisan ayı içerisinde zorunlu trafik sigortasındaki tavan fiyat uygulaması için start verildiğini hatırlattı.

Hazine Müsteşarlığı Tarafından İzleniyor

2017 senesinin kasım ayından itibaren trafik sigortalarında uygulanan ortalama primin, uygulama öncesindeki mart ayına oranla nominal olarak yüzde 19 oranında, reel olarak ise yüzde 28 oranında düşüş yaşadığını aktaran Şimşek, şirketlerin bahsi geçen alandaki mali durumlarının Hazine Müsteşarlığınca takip edildiğini kaydetti.

Sigorta primlerinin şirketlerce sunulmuş olan teminatları karşılamasının ve sigortalıların ödeyebileceği düzeyde olmasının önem arz ettiğini vurgulayan Şimşek, söz konusu durumun dengelenebilmesinin, sistem devamlılığı açısından önemli olduğunu işaret etti.

Bu kapsamda prim uygulamasının 2018 senesinde de faaliyette olacağının altını çizen Şimşek, senenin son üç aylık zaman dilimi içerisinde şirketlerin teknik zarar trendinin süreceği değerlendirilmesi yapıldığını aktardı.

Hazine Yüzde 10 Artış Yetkisini Yüzde 5 Olarak Kullanacak

Şirket sermayelerinin erimemesi açısından devam edilecek bu uygulamada yüzde 5'lik artış görüleceğini, böylelikle Hazine'nin ilgili yönetmelikce kendine verilmiş olan tavan fiyatı yüzde 10 oranında artırabilme yetkisini kullanacağını dile getiren Şimşek, söz konusu uygulamada yapılan aylık bazda yüzde 1.5'lik artışlarda ise değişiklik olmayacağını sözlerine ekledi.