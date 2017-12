Ekonomi Bakanlığı ve Yüzyıllık Markalar Derneği Bir Araya Geldi

Çırağan Sarayı’nda düzenlenen toplantı Ekonomi Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Kılıç Kaya ve Yüzyıllık Markalar Derneği üyelerinden Ali Ağca (Apikoğlu), Nathalie Suda (Beyaz Fırın), Asena Selçuk (Cağaloğlu Hamamı), Cüneyt Güneş (Çift Geyik Karaca), Davut Ayla (Davut Selim), Serra Coral ve İpek Deriş (Deriş Hukuk), Gözde Küçük (Elit Çikolata), Engin Tuncer ve Pelin Tuncer (Eyüp Sabri Tuncer), Şebnem Aktürk (Hafız Mustafa), Asude Alkaylı (Hamamcıoğlu Müesseseleri), Atılay Bingöl (İlancılık Reklam Ajansı), Nadir Güllü (Karaköy Güllüoğlu), Marianna Vasiliadiz (Kifidis), Emin Dindar (Koska), Adil Dindar (Koska Helvacısı), Nahsen Bayındır ve Onur Bayındır (Meyer Objects), Hamdi Saraçkardeşler (Petek Saraciye), Erdal Arseven ve Gürsel Arseven (Saffet Abdullah Güllaçları), Serra Taşkent (Splendid Otel) ve Sadık Vefa (Vefa Bozacısı)’nın katılımları ile gerçekleşti.

Yüzyıllık Markalar Derneği ve Eyüp Sabri Tuncer markasının Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer, toplantının açış konuşmasında; Ekonomi Bakanlığı’nın yaklaşımı ile “markalaşmanın topyekun bir hareket olduğuna” değinerek, tarihi markaların 100 yıldan fazla zamandır yaşattıkları markalarının istikrar ve itibar yönetim sürecinin önemine dikkat çekti. Devlet ve özel sektör işbirliğinin büyük önem arz ettiği, Türkiye Markası için yüz yıldır işlerini, değer ve itibarlarını koruyarak bugüne gelen markaların ortak projeler geliştirmeleri gerektiğinin önemini vurguladı. Bu konuda dernek çatısı altında her türlü desteği sağlamak konusunda kararlı olduklarını belirten Tuncer, ayrıca pazarlamanın gelişme hızına her markanın ayak uydurması gerektiğini, bu konuda da dernek olarak her türlü imkanı sağlayacaklarının altını çizdi.

Açış konuşmasının ardından Ekonomi Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Kılıçkaya sunumunda; destekler ile ilgili detayları, ortak proje geliştirme, pazarlama ve iş modeli başlıklarını aktardı. Kılıçkaya yüz yıllık markaların yaşattıkları ve geliştirdikleri iş yapış şekillerinin çok kıymetli olduğunu vurgularken, korumanın ve gelişmenin bir arada olması gerektiğine dikkat çekti. Bu konuda Ekonomi Bakanlığı’nın marka desteklerinin dünyada bir ilk olduğunu aktaran Kılıçkaya, Yüzyıllık Markaların Türkiye Markasına değer kattığını ve bu değeri artırmak için her türlü desteği sağlayacaklarını aktardı.

Ekonomi Bakanlığı ve TİM işbirliği ile geliştirilen marka geliştirme projeleri için toplantıların düzenli olarak devam edeceğini paylaşan Kılıçkaya, toplantı bitiminde üye markaların sorularını cevapladı.