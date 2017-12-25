Ömerli Barajında Sahte Tapu Skandalı!

İstanbul'a bağlı Pendik ilçesindeki Ömerli Barajı çevresinde yer alan ve resmi kurumlar ile kişilere ait olan arazilere göz diken dolandırıcılar, söz konusu bölgedeki 180 dönümden oluşan araziyi sahte tapu kullanarak sattı.

Ömerli barajının çevresinde bulunan arazilerin noter satış sözleşmesiyle satıldığına yönelik bilgiler geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Çok sayıda kişi hakkında gerçekleştirilen suç duyurularına yönelik soruşturmalar sürdürülürken, Ömerli Barajı'na iki kilometrelik bir alanda bulunan 180 dönümden oluşan araziyle ilgili şaşkınlık veren bir durum ortaya çıkartıldı.

Bahsi Geçen Arazi 2B Konumunda

Pendik Kurna Köy'de bulunan arazinin 180 bin metrekareden büyük olduğu ifade edilirken, 2B konumunda bulunan arazinin 50 seneden fazla zamandır Süslü ailesinin kullanımında olduğu dile getirildi.

Tapuda yer alan kayda göre arazinin kullanım hakkı elinde bulunan Şaban Süslü, geçtiğimiz günlerde arazisinin satıldığını öğrendi. Bahsi geçen arazinin satışının mümkün olmadığını söyleyen Süslü, konu hakkında araştırmalar gerçekleştirerek bir tapuya ulaştığını belirtti. Tapu Müdürlüğü'ndeki sorguda ise bahsi geçen tapunun sahte olduğu ortaya çıktı.

Kooperatif Başkanı : Sahte Tapu Hakkında Bilgim Yok

Arazinin S.S. Kartal Oto Sanatkarları Site İşletme Kooperatifi'ne satıldığı iddia edilirken, kooperatif başkanı olarak görev yapan Hüseyin Demirhan ise konu hakkında açıklamalarda bulundu. Bahsi geçen araziyle ilgili olduklarını fakat herhangi bir paranın ödenmediğini dile getiren Demirhan, adına çıkarılan sahte tapu hakkında bilgisinin olmadığını belirtti.

Öte yandan arazinin değerinin ise 18 ila 20 milyon dolar seviyesinde bulunduğu ifade ediliyor.