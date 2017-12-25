Sahte Tapuyla 180 Dönüm Arazi Sattılar!
Advert Advert Advert


Sahte Tapuyla 180 Dönüm Arazi Sattılar!


Sahte Tapuyla 180 Dönüm Arazi Sattılar!
Sahte Tapuyla 180 Dönüm Arazi Sattılar! Tuğçe Gürel - Tarih: 2017-12-25 Saat: 16:51:43
Anasayfa Eko Gündem Sahte Tapuyla 180 Dönüm Arazi Sattılar!

Ömerli barajı çevresinde bulunan ve 180 dönümden oluşan araziyi dolandırıcılar sahte tapu ile sattı.

İstanbul'a bağlı Pendik ilçesindeki Ömerli Barajı çevresinde yer alan ve resmi kurumlar ile kişilere ait olan arazilere göz diken dolandırıcılar, söz konusu bölgedeki 180 dönümden oluşan araziyi sahte tapu kullanarak sattı. 

Ömerli barajının çevresinde bulunan arazilerin noter satış sözleşmesiyle satıldığına yönelik bilgiler geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Çok sayıda kişi hakkında gerçekleştirilen suç duyurularına yönelik soruşturmalar sürdürülürken, Ömerli Barajı'na iki kilometrelik bir alanda bulunan 180 dönümden oluşan araziyle ilgili şaşkınlık veren bir durum ortaya çıkartıldı.

Bahsi Geçen Arazi 2B Konumunda

Pendik Kurna Köy'de bulunan arazinin 180 bin metrekareden büyük olduğu ifade edilirken, 2B konumunda bulunan arazinin 50 seneden fazla zamandır Süslü ailesinin kullanımında olduğu dile getirildi.

Tapuda yer alan kayda göre arazinin kullanım hakkı elinde bulunan Şaban Süslü, geçtiğimiz günlerde arazisinin satıldığını öğrendi. Bahsi geçen arazinin satışının mümkün olmadığını söyleyen Süslü, konu hakkında araştırmalar gerçekleştirerek bir tapuya ulaştığını belirtti. Tapu Müdürlüğü'ndeki sorguda ise bahsi geçen tapunun sahte olduğu ortaya çıktı.

Kooperatif Başkanı : Sahte Tapu Hakkında Bilgim Yok

Arazinin S.S. Kartal Oto Sanatkarları Site İşletme Kooperatifi'ne satıldığı iddia edilirken, kooperatif başkanı olarak görev yapan Hüseyin Demirhan ise konu hakkında açıklamalarda bulundu. Bahsi geçen araziyle ilgili olduklarını fakat herhangi bir paranın ödenmediğini dile getiren Demirhan, adına çıkarılan sahte tapu hakkında bilgisinin olmadığını belirtti.

Öte yandan arazinin değerinin ise 18 ila 20 milyon dolar seviyesinde bulunduğu ifade ediliyor. 

Sahte tapu arazi 2b arazi Pendik Kurna Köy İstanbul
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Bakan Sarıeroğlu Taşeronlara Dair Açıklama Yaptı
Bakan Sarıeroğlu Taşeronlara Dair Açıklama Yaptı
Borsa Güne Yükselişle Başladı – 25.12.2017
Borsa Güne Yükselişle Başladı – 25.12.2017