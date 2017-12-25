Sudan'dan Türkiye İçin 4 Dolarlık Et Teklifi

Sudan Tarım ve Orman Bakanı olarak görev yapan Mohamed Ijaimi Türkiye'deki ucuz et hakkında açıklamalarda bulundu. Sudan'ın ve Türkiye'nin TİGEM aracılığıyla 2014 senesinde iş birliği protokolüne imza attığını anımsatan Ijaimi, bu çerçevede toplam 30 bin hektarlık pilot bir bölge genelinde projenin test işlemlerinin gerçekleştirildiğini belirtti.

Projenin tamamının uygulamaya sokulabilmesi adına hazırlık aşamalarının sonuna gelindiğini aktaran Ijaimi, bahsi geçen pilot bölge kapsamında çeşitli tohumlarla denemeler yapıldığını ve alınacak neticelerin büyük ölçekli projelerde kullanılacağını belirtti.

Türk İş Adamlarına Yatırım Fırsatlarıyla İlgili Bilgiler Verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan'a gerçekleştirdiği ziyaretin önemine değinen Ijaimi, bu kapsamda iş dünyasıyla ve bakanlarla bir araya gelindiğine dikkatleri çekti. Türk iş adamlarına Sudan'da bulunan yatırım fırsatları ve tarım sektörü hakkında detaylı olarak bilgiler verildiğini söyleyen Ijaimi, yapılan bu ziyaretle iki ülke arasındaki ilişkilere olumlu yönde katkı sağlanacağını ifade etti.

İki ülke arasında farklı alanlarda stratejik doğrultuda iş birliği için faaliyetlerin sürdürüldüğünü belirten Ijaimi, Sudan ve Türkiye'nin şubat ayı içerisinde bir araya geleceğinden bahsederek, bu görüşmenin sonunda Türkiye'ye ziyaret yapılacağını bildirdi.

Türkiye'nin gelişmiş bir ülke konumunda olduğunun farkında olduklarını dile getiren Ijaimi, tarım alanında, kazan kazan şeklinde ve stratejik partnerlik üstüne çalışmalar gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Fiyatı 4 Doları Aşmayacak Ucuz Et

Öte yandan Sudan Tarım ve Orman Bakanı Mohamed Ijaimi, açıklaması sırasında iki ülke arasında anlaşma sağlanabildiği takdirde Türkiye için ucuz et üretimi gerçekleştirebileceklerini dile getirerek, bahsi geçen ucuz et fiyatının 4 doları aşmayacağını iletti.