ISA Bitcoin Şirketlerini Dışlayacak!
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ISA Bitcoin Şirketlerini Dışlayacak!


ISA Bitcoin Şirketlerini Dışlayacak!
ISA Bitcoin Şirketlerini Dışlayacak! Tuğçe Gürel - Tarih: 2017-12-25 Saat: 17:38:37
Anasayfa Eko Gündem ISA Bitcoin Şirketlerini Dışlayacak!

Piyasa düzenleyicisi ISA, sanal para birimi Bitcoin fiyatlarındaki hareketlilik sebebiyle bütün coin şirketlerinin borsada işlem görmemesi adına teklif sunmaya hazırlanıyor.

İsrail'den gelen son bilgiler doğrultusunda Bitcoin fiyatları da dahil olmak üzere son zamanlarda gündemi meşgul eden sanal para birimlerine yatırımları etkileyebilecek türde bir gelişme yaşadı. Calcalist iş konferansında konuşma yapan ISA Başkanı Shmuel Hauser, önümüzdeki hafta yönetim kuruluna yeni bir teklif sunulacağının bilgisini verdi.

Yapılacak teklif doğrultusunda, asli iş kolu kripto paralar olan şirketlerin TASE'ye kote olmasına izin verilmemesi, mevcut durumda bulunanlarında çıkarılmasının sağlanacağı ifade edildi. Bunun sebebi ise Bitcoin ve benzeri sanal paraların fiyatlarında yaşanan aşırı dalgalanmalar ve belirsizlik olarak gösterildi. 

Bitcoin 20 Bin Doları Test Etmişti

Sanal para birimi Bitcoin geçtiğimiz haftada 20 bin dolar sınırını test etmiş fakat sert bir düşüş göstererek cuma günü 12 bin doların altına kadar gerilemişti. Bitcoin'de yaşanan yüzde 40 oranında bu kayıpta sonra ise fiyatlar 13 bin dolar ila 15 bin dolar arasında dengelenmişti.

Tasarının İsrail Menkul Kıymetler Kurumu'nda kabul edilmesi halinde önce açık oturum kapsamında tartışmaya alınacağı, daha sonra ise Tel Aviv Borsası'nin yönetmelikleri teklif doğrultusunda değiştireceği ifade edildi. Hauser, bahsi geçen türdeki kripto para şirketlerinin faaliyet alanları adına yeni bir düzenlemeye gerek duyulduğunu belirtti. 

Toplam 6.5 senelik görev süresinden sonra önümüzdeki ay içerisinde görevini Anat Guetta'ya bırakacak olan Hauser, 2018 senesinin başında 18 milyar dolar seviyesine ulaşan piyasa hacminin 300 milyar dolara kadar çıkmasına da dikkatleri çekti. 

Bitcoin'e Rakip Para Birimi

Öte yandan İsrail Merkez Bankası'nın sanal para birimi Bitcoin benzeri bir para çıkartmaya hazırlandığı bilinirken, ülkenin para sistemini değiştirmeyecek biçimde düşünülen bu sistemde var olan para birimi Şekel ile eş değerde olması beklenilen dijital alternatiflerin sunulacağı ifade edildi.

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