Başkentray'da Ankarakart Dönemi

TCDD Taşımacılık AŞ ve Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü arasında, Ankara'da bulunan banliyö trenlerinin Ankarakart bilet sistemine entegre edilmesi adına iş birliği protokolüne imza atıldı.

Protokol imzalanması adına yapılan törende konuşma gerçekleştiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, başkentte tek kart kullanımıyla ulaşım faaliyetleri yapılması hakkında çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade ederek, bu duruma Ankarakart'ın çözüm olabileceğini belirtti.

Yenikent'e Kadar Ulaşım

Başkentray'ın faaliyete girmesiyle birlikte, Ankara'nın ulaşımına oldukça yarar sağlanacağını aktaran Tuna, Yenikent ilçesine de banliyö hattının uzatılacağını vurguladı. Sincan'dan Yenikent'e kadar hattın uzanacağından bahseden Tuna, bu şekilde Yenikent ilçesinden Kayaş ilçesine kadar ulaşım imkanı sağlanmış olacağını dile getirdi.

Tuna konuşması sırasında başkentin ulaşımını ferahlatabilmek adına çalışmalarını sürdüren Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürü İsa Apaydın'a teşekkürlerini iletti. TCDD Genel Müdürü olarak görev yapan İsa Apaydın'da tören sırasında konuşma gerçekleştirdi.

Apaydın konuşması sırasında son zamanlarda demir yolu alanında çok sayıda yatırımın gerçekleştirildiğini vurgulayarak, bu yatırımların önemli bölümünün başkentte yapıldığını aktardı. Başkentray projesinde yüzde 90 oranında ilerleme kaydettiklerini ifade eden Apaydın, banliyölerin önümüzdeki sene mart ayı içerisinde faaliyetlerine başlayacağını da dile getirdi.

Günde 500 Bin Yolcu Taşınacak

Başkentray projesiyle Sincan ve Kayaş arasında her beş dakikada bir olmak üzere banliyö treninin hizmet vereceğini söyleyen Apaydın, Başkentray'ın günlük olarak baz alındığında 500 bin yolcu taşıması gerçekleştireceğini vurguladı.

Konuşmaların bitiminde ise Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık'ın Genel Müdürü Veysi Kurt ve EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu tarafından protokole imza atıldı.