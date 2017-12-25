TÜSİAD’dan Çağrı! Son KHK Düzeltilsin, OHAL Şartları Geride Kaldı!
Advert Advert Advert


TÜSİAD’dan Çağrı! Son KHK Düzeltilsin, OHAL Şartları Geride Kaldı!


TÜSİAD’dan Çağrı! Son KHK Düzeltilsin, OHAL Şartları Geride Kaldı!
TÜSİAD’dan Çağrı! Son KHK Düzeltilsin, OHAL Şartları Geride Kaldı! Seda Polat - Tarih: 2017-12-25 Saat: 19:23:48
Anasayfa Eko Gündem TÜSİAD’dan Çağrı! Son KHK Düzeltilsin, OHAL Şartları Geride Kaldı!

Dün Resmi Gazete’de yayımlanan KHK’nın ardından TÜSİAD açıklama yaptı. TÜSİAD’dan gelen bu açıklamada Resmi Gazete’de son yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname’nin düzeltilmesi ve OHAL şartlarının da geride kalmasını istedikleri belirtildi.

Dün Resmi Gazete’de yayımlanan KHK’nın ardından TÜSİAD açıklama yaptı. TÜSİAD’dan gelen bu açıklamada Resmi Gazete’de son yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname’nin düzeltilmesi ve OHAL şartlarının da geride kalmasını istedikleri belirtildi.

Son Kanun Hükmünde Kararname’nin konusu olan düzenlemelerin toplumun geniş kitlelerini ilgilendirdiğini söyleyen TÜSİAD yetkilileri, son yayınlanan KHK’nın içeriğinde yer alan uçuk açık düzenlemelerin olduğunu ve bu durumun da hukuk devleti ilkelerine uygun olmayacak neticelere neden olabileceğinden bahsetti. Yetkililer ayrıca başka niyetle kullanılmaya elverişli bir ortam oluşturan bu düzenlemelerin, toplumun huzurunu etkileyebilecek birçok sıkıntıya neden olabileceğini de söyledi.

Güçlü Bir Türkiye İçin!

Terörle mücadelenin halen devam ettiğini söyleyen TÜSİAD yetkilileri, bu konuda bir başarı elde etmenin temelinde bireysel hak ve özgürlüklerin korunmasından geçtiğini belirtti. Bu sebeple de 15 Temmuz hain darbe gecesinin sonrasında alınan OHAL şartlarının geride bırakılmasını söyledi.

Dünyanın da zor bir dönemden geçtiğini söyleyen yetkililer, geçtiğimiz günlerde yapılan Dünya Değerler Araştırması’nda Türkiye’de vatandaşların arasında karşılıklı güvenin en zayıf olan ülkelerden biri olduğunu açıkladı. Birçok ülkede %60’ın üzerinde olan bu güven araştırmasında, Türkiye’nin oranı ne yazık ki %12.

Bu açıklamaların ardından tekrar KHK’ya değinen yetkililer, bu KHK ile toplumumuzdaki güvenlik ve bölünme ortamının daha da derinleşeceğini düşündüklerini dile getirdi. Tüm bunların yanında bu son düzenleme ile de güvenlik, demokrasi ve hukuk devleti görünümüne de zarar verebileceği belirtildi.

Son KHK’nın amacının bu yönde olmadığı resmi yetkililer tarafınca açıklanmıştı. TÜSİAD ise buna uygun olan gerekli düzeltmelerin yapılmasını ve OHAL ortamının geride kalmasını istediklerini belirtti. 

khk tüsiad kanun hükmünde kararname
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
2017’nin Son Haftasında Altın Fiyatları!
2017’nin Son Haftasında Altın Fiyatları!
Emekli Vatandaşlar! 600 TL Ek Gelir!
Emekli Vatandaşlar! 600 TL Ek Gelir!