TÜSİAD’dan Çağrı! Son KHK Düzeltilsin, OHAL Şartları Geride Kaldı!

Dün Resmi Gazete’de yayımlanan KHK’nın ardından TÜSİAD açıklama yaptı. TÜSİAD’dan gelen bu açıklamada Resmi Gazete’de son yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname’nin düzeltilmesi ve OHAL şartlarının da geride kalmasını istedikleri belirtildi.

Son Kanun Hükmünde Kararname’nin konusu olan düzenlemelerin toplumun geniş kitlelerini ilgilendirdiğini söyleyen TÜSİAD yetkilileri, son yayınlanan KHK’nın içeriğinde yer alan uçuk açık düzenlemelerin olduğunu ve bu durumun da hukuk devleti ilkelerine uygun olmayacak neticelere neden olabileceğinden bahsetti. Yetkililer ayrıca başka niyetle kullanılmaya elverişli bir ortam oluşturan bu düzenlemelerin, toplumun huzurunu etkileyebilecek birçok sıkıntıya neden olabileceğini de söyledi.

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Terörle mücadelenin halen devam ettiğini söyleyen TÜSİAD yetkilileri, bu konuda bir başarı elde etmenin temelinde bireysel hak ve özgürlüklerin korunmasından geçtiğini belirtti. Bu sebeple de 15 Temmuz hain darbe gecesinin sonrasında alınan OHAL şartlarının geride bırakılmasını söyledi.

Dünyanın da zor bir dönemden geçtiğini söyleyen yetkililer, geçtiğimiz günlerde yapılan Dünya Değerler Araştırması’nda Türkiye’de vatandaşların arasında karşılıklı güvenin en zayıf olan ülkelerden biri olduğunu açıkladı. Birçok ülkede %60’ın üzerinde olan bu güven araştırmasında, Türkiye’nin oranı ne yazık ki %12.

Bu açıklamaların ardından tekrar KHK’ya değinen yetkililer, bu KHK ile toplumumuzdaki güvenlik ve bölünme ortamının daha da derinleşeceğini düşündüklerini dile getirdi. Tüm bunların yanında bu son düzenleme ile de güvenlik, demokrasi ve hukuk devleti görünümüne de zarar verebileceği belirtildi.

Son KHK’nın amacının bu yönde olmadığı resmi yetkililer tarafınca açıklanmıştı. TÜSİAD ise buna uygun olan gerekli düzeltmelerin yapılmasını ve OHAL ortamının geride kalmasını istediklerini belirtti.