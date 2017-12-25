Yaklaşan Yılbaşı Çiçekçilik Sektörünü Hareketlendirdi!

Yılbaşının yaklaşması ile beraber çiçekçilik sektöründe de hareketlilik yaşanmaya başladı. Bu özel gün yaklaşımı ile birlikte sektörde satışların %20 oranında artması bekleniyor. Yılbaşı çiçeklerinin fiyatları ise 60 ile 150 TL arasında değişiyor.

Türkiye Çiçekçiler Birliği Başkanı konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan İsmail Başaran, yaklaşan yılbaşı dolayısıyla çiçekçilik sektöründe hareketlenme yaşandığını belirtti. Özel günlerin her sektörde olduğu gibi çiçekçilik sektöründe de canlandırma yaşattığını söyleyen Başkan, yılbaşı ile çiçekçilik sektörünün de hareketlendiğini ve önümüzdeki günlerde daha da hareketleneceğini söyledi. Başkan tahminlerinin %20 oranında olduğunu, bu oranda çiçek satışlarının artacağını belirtti.

Çiçek Önerilerinde de Bulundu!

Başkan yılbaşına özel çiçek önerilerinde bulunmayı da ihmal etmedi. Başaran, Atatürk Çiçeği ve yılbaşına özel olarak hazırlanan ve genelde kırmızı tonlarının kullanıldığı meyve aranjmanlı ve çikolatalı çiçeklerin daha fazla tercih edildiğini belirtti. Bu hediyelerde yeni yıla girerken çevrelerinde sevdikleri insanları mutlu edebileceklerini söyleyen Başkan, en fazla çeşitliliğin de bu sektörde olduğunu belirtti. Birçok farklı seçenek sunduklarının altını çizen Başkan, yılbaşında meyveli çiçeklerin çok daha fazla tercih edildiğini söyledi. Önemli olan şeyin sevdiklerimize varlığımızı hissettirmek olduğunu söyleyen Başkan, bu yolla onları mutlu etmenin çok kolay olduğunu da ekledi.

Yılbaşı için en fazla tercih edilen rengin kırmızı olduğunu söyleyen Başkan, rengin sabit kaldığını ve çiçek türlerinde değişiklik yaşandığını söyledi.

Yaklaşan yılbaşı ile sevdiklerini mutlu etmek isteyenler, yeni yılı için güzel günler dilemek isteyenlerin ilk aklına gelen çiçek oluyor. E haliyle bu özel gün de çiçekçilik sektörünü bir hayli canlandırıyor.