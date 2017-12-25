Emekli Vatandaşlar! 600 TL Ek Gelir!
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Emekli Vatandaşlar! 600 TL Ek Gelir!


Emekli Vatandaşlar! 600 TL Ek Gelir!
Emekli Vatandaşlar! 600 TL Ek Gelir! Seda Polat - Tarih: 2017-12-25 Saat: 20:02:46
Anasayfa Eko Gündem Emekli Vatandaşlar! 600 TL Ek Gelir!

Bankalar tarafından verilen bu promosyonu sadece mevcut haldeki emekli vatandaşlar değil, yeni aylığa bağlananlarda da alabiliyor. Bankalar arasındaki rekabet vatandaşa yarıyor ve bu rekabet ile ödeme tutarı 600 liraya kadar çıkabiliyor.

Bankalar tarafından verilen bu promosyonu sadece mevcut haldeki emekli vatandaşlar değil, yeni aylığa bağlananlarda da alabiliyor. Bankalar arasındaki rekabet vatandaşa yarıyor ve bu rekabet ile ödeme tutarı 600 liraya kadar çıkabiliyor.

Banka promosyonları emeklilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Emekli vatandaşlara 3 yıllık dönem için aldıkları maaşa göre promosyon veriliyor. Bu promosyonlar en az 300, 375, 450 lirayı buluyor. Ancak bazı bankaların hayata geçirdikleri kampanyalarla ek imkanlar sunuluyor. Ödemenin maaşa göre belirlendiği bu promosyonlarda, maaşı bankaya geçirenlerin bunun yanında otomatik fatura talimatı vermesi de taban promosyon tutarına ilaveten ek ödeme de yapılıyor.

Fatura Talimatına Artı Para!

Bankalar tarafından gerçekleştirilen bu kampanyalar ile 450 TL’ye varan promosyonlarda, bir fatura talimatına 50 TL iki fatura talimatına ise 150 TL nakit promosyon veriliyor. Bu sayede de promosyon tutarı 600 lirayı buluyor. Tüm bunların yanında bankaya getirilen her emekli için 100 TL veren, emekli vatandaşa ücretsiz hobi kursu imkanı sunan bankalar da mevcut.

Promosyondan sadece mevcut emekliler de yararlanmıyor üstelik. Yeni emekli olan vatandaşlarda tüm bunlardan yararlanabiliyor. Bu promosyonu almak ise oldukça kolay. Bankaya gidip 3 yıl maaşımı sizden alacağım taahhüdünü imzalamak tüm bu parayı almak için yeterli oluyor. Bu taahhütten yararlanıp arayı alan müşteriler ise daha cazip teklifleri değerlendirme imkanına sahip oluyor. Bunun için emeklinin yapması gereken tek şey promosyon ödemesini aldığı bankaya kalan sürenin parasını iade etmek oluyor. Bankaya verilecek olan maaşımı sizden alacağım taahhüdü ile yeni emekli olacak vatandaşlar da ilk maaşında bu promosyondan yararlanabiliyor. 

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