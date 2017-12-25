Türk İş Adamlarına Sudan’dan Davet Var!

Konu ile ilgili açıklama Sudan Başbakan Yardımcısından geldi. Aynı zamanda Yatırım Bakanı da olan Mübarek el-Fadıl, Türk iş adamları için ülkesinin büyük fırsatlar sunduğunu belirtti. Her türlü konuda Türk iş adamlarına yardımcı olacaklarını söyleyen Başbakan Yardımcısı, ülkesinin topraklarının, suyunun, kaynaklarının ve coğrafi konumunun Türk iş adamlarına büyük fırsat sunacağını söyledi. Bakır, demir ve altın madenlerinin olduğunu söyleyen Başbakan Yardımcısı, bu yer altı zenginliklerinin çıkarılması için Türkiye’nin hem tekniğe hem de sermayeye sahip olduğunu belirtti.

Türkiye’nin Ekonomisi Örnek Alınıyor!

Erdoğan’ın gerçekleştirdiği Sudan, Çad ve Tunus ziyaretleri kapsamında, Hartum’da yani Sudan’ın başkentinde düzenlenen Türkiye-Sudan iş Forumu’nda söz alan Fadıl, Türkiye’nin ekonomik gücü ile Sudan’ın kaynakları arasında çok büyük bir işbirliği oluşturabileceklerinin altını çizdi.

Ülkesinin altyapıya, kalitenin ve üretimin artmasına ihtiyacı olduğunu söyleyen Fadıl, Türk iş adamları ile tarım ve sanayide hızlı bir şekilde gelir getirecek altyapıya kaynak aktarmak istediklerini belirtti. 2 ile 4 ay içerisinde Türk iş adamları ile 1 milyar dolarlık tarım üretimi yapmayı konuştuklarını söyleyen Başbakan Yardımcısı, Türk şirketlerinden Sudan’a yatırım yapmalarını beklediklerini dile getirdi. Başbakan Yardımcısı, Türkiye’nin elinde bulunan teknikle ülkede sanayi ve tarım alanlarında iyi bir kalkınma yakalayabileceklerinden bahsetti.

Türkiye’nin ekomomik kalkınmasının kendileri için bir kalkınma örneği olduğunu söyleyen Fadıl, kendilerinin de Sudan’da böyle bir kalkınma istediklerini söyledi. Sudan’ın Afrika’nın kalbinde bir yere sahip olduğunu söyleyen Fadıl, Türkiye ile Sudan arasındaki bir iş ortaklığının Türkiye için Afrika açılımında büyük bir rol oynayacağını da söyledi.