Türk Firma Tarafından Tasarlanan Cobra II’nin Duruşu Bile Korku Veriyor!

Sakarya’da Otokar tarafından keşif, sınır gözetleme, füze fırlatma, personel taşıyıcı, ambulans ve komuta kontrol gibi özel maksat taşıyan görevleri yerine getirmek üzere tasarlanan Cobra II, Türk emniyet güçlerinin gözde araçları içerisinde yer alıyor.

30 ton ağırlığına sahip olan bu araç, kırsal ve meskun mahal alanlarda her türlü koşullarda yüksek hareket kabiliyetine de sahip olması sebebiyle oldukça önemli bir konuma sahip. Taktik tekerlekli zırhlı aracı, merkezi lastik şişirme sistemi, tam bağımsız süspansiyon sistemi, lastiklerde bulunan patlak giderme özelliği ve ABS özellikli diskli fren sistemi ile her türlü zorlu arazide çok kolay bir şekilde hareket edebilme özelliğine sahip.

Cobra’nın Geliştirilmişi Cobra II!

Artırılmış mayın ve baristik korumasının yanı sıra yüksek taşıma kapasitesine de sahip olan Cobra II, sahip olduğu entegre gece ve gündüz kameraları sayesinde karanlık ortamlarda bile sürücüye kolayca manevra imkanı sunuyor.

Tüm bunların yanında tüm kritik operasyonel görevlere cevap verecek şekilde donatılan Cobra II,TSK tarafından füze fırlatma, personel taşıma, keşif, ambulans ve komuta kontrol gibi özel maksatlı görevler için de büyük yardım sağlıyor.

1990’lı yıllarda devreye alınan ve bugüne kadar da geliştirilen Cobra dünyanın tam 30 ülkesinde bulunuyor. Araç tüm dünyanın değişik coğrafyaları ve iklim koşullarında olası farklı tehditler karşısında kullanılıyor ve gayet başarılı sonuçlar elde ediliyor.

4-5 senelik mühendislik ve Ar-Ge çalışmasının ürünü olan Cobra II, Cobra’da aranan özelliklerin eklendiği ve muhteşemleştirildiği bir araç. Sınıfındaki araçlardan ise açık ara fark ile önde.