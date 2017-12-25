2017’nin Son Haftasında Altın Fiyatları!

Geçtiğimiz hafta altının ons fiyatındaki artışlardan destek almasıyla alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, pazartesi gününü önceki kapanışına kıyasla yüzde 0.20 oranında değer artışıyla 156 liradan sonlandırdı. Gram altın, 2017 senesinin son haftasına yükseliş eğiliminde başladıktan sonra saat 09.40 itibarıyla önceki günün kapanışına kıyasla yüzde 0.1 oranında yükselerek 156.2 lira seviyesinde sabitlendi. Aynı saatlerde Kapalıçarşı'da çeyrek altın 256 lira, Cumhuriyet altını 1.046 liradan alıcılara sunuldu. Altın pazartesi gününü yükselerek sonlandırdı.

2 haftadır yükseliş trendini sürdüren altının ons fiyatı aynı saatlerde önceki kapanış seviyesinin biraz aşağısında 1.274.98 dolardan işlem görmekte. ABD ve Avrupa’da yılbaşı tatilinin başlaması nedeniyle piyasalarda sakin bir seyir izleneceğini öngören Finans Analisti İslam Memiş, altının ons fiyatının geçtiğimiz hafta 1.275 dolarlık direnç seviyesini test ettiğini, bu seviyenin üstünde kalması halinde 1.295 dolarlık yeni direnç seviyesinin mümkün olabileceğine işaret etti. Dolar kurunun düşmesinden sonra altının gram fiyatındaki yükselişlerin sınırlandığını ifade eden Memiş, teknik açıdan altının gram fiyatında 155 seviyesinin destek, 156.5 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı günü yüzde 0.19 oranında yükselerek 156.20 liradan sonlandırdı.

Güncel Altın Fiyatları Şu Şekildedir;

- 24 ayar külçe altının gramı alış fiyatı 156.00 lira, satış fiyatı 156.30 lira

- Cumhuriyet altını alış fiyatı 1.0044.00 lira, satış fiyatı 1.046.00 lira

- Tam ziynet altını alış fiyatı 1.023.00 lira, satış fiyatı 1.025.00 lira

- Yarım altın alış fiyatı 512.00 lira, satış fiyatı 513.00 lira

- Çeyrek altın alış fiyatı 256.00 lira, satış fiyatı 256.00 lira