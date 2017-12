Down Sendromlu Bireylerin İstihdam Edileceği Proje

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) ve Uluslararası Down Sendromu Federasyonu (UDF) ortaklığıyla, down sendromlu genç bireylerin kendi geçimlerini sağlaması amacıyla açılacak "ZÜCDOWN Mesleki Eğitim ve İstihdam Projesi"nin yapımına başlandı. Projenin tanıtılması için Taksim'de bulunan bir otelde basın toplantısı düzenlendi.

Projeye göre, UDF'nin seçtiği down sendromlu 8 genç, ZÜCDER üyesi Karaca, Schafer, Korkmaz, Bernardo, Hisar, Hürsultan ve Akyüz Plastik'te çalışmaya başlayacak. Proje sayesinde down sendromlu gençlere mesleki eğitim verilmesine ek olarak, yeni iş olanaklarının sağlanacağı öngörülüyor. İlkinin İstanbul'da düzenleneceği proje, İstanbul’un ardından 17 şehirde uygulanmaya devam edecek. Proje ile down sendromlu gençler 12 Ocak-16 Şubat 2018 tarihleri arasında ZÜCDER ofisinde satış ve ofis yönetimi eğitimi alacak. Eğitimin tamamlanmasından sonra kursiyerler, 5 Mart 2018 tarihinde projeye destek veren markalarda satış görevlisi ya da ofis elemanı olarak çalışmaya başlayacak.

İşletme Sahiplerinin Sorumluluğu Büyük

Toplantı esnasında konuşma yapan ZÜCDER Başkanı Uğur Kaymak, Türkiye'de perakende sektöründe en hızlı yayılan ve markalaşmanın en fazla olduğu sektörün züccaciye alanı olduğunu dile getirdi. Sektörün güç kazanmasında dernek üyesi markaların ciddi bir sorumluluğunun olduğuna dikkat çeken Kaymak, perakende sektörünün dirençli bir sektör olduğunu ve sosyal sorumluluk projelerinde daha fazla adının geçmesinin gerekliliğine değindi. Sektörün güçlü olduğunu fark ederek bu alana yoğunlaştıklarını belirten Kaymak, Uluslararası Down Sendromu Federasyonu yetkilileriyle beraber down sendromlu gençlerin üye markalarla istihdam edilmesini hedeflediklerini aktardı.

İşletme sahiplerinin engelli vatandaşları çalıştırmalarına dair değerlendirmede bulunan Kaymak, devletin engelli, terör mağduru ya da eski hükümlülerin istihdamına yönelik iş verenlere mecburi şartlar verdiklerini bildirdi. Engelli vatandaşların yüzde 20'lik bölümünün istihdam edildiğine dikkat çeken Kaymak, özellikle Türkiye’nin üretim ve markalaşmaya yönelik çalışmalar yaptığı bir dönemde, engelli vatandaşların da evlerinden çıkarak sosyal hayata kazandırılmasının gerekliliğine işaret etti.