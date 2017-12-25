Türk Telekom Sabit İnternet Büyümelerine Ağırlık Verdi

Türk Telekom'un 2017 senesindeki performansı ve 2018 senesine dair değerlendirmede bulunan Doany, Türkiye'nin 2017 senesi boyunca beklentilerin üstünde ekonomik büyüme gerçekleştirdiğini ve 2018 senesinde de aynı büyüme beklentileri içinde olduklarını ifade etti. Doany, Türkiye'nin 2023 senesinde hedeflerine ulaşması için bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün çok kritik bir öneminin olduğuna dikkat çekti.

Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün, inovasyon ve teknolojinin en güçlü dağıtıcısı olması sebebiyle ekonomik kalkınmada ciddi bir yerinin olduğuna işaret eden Doany, sektörde meydana gelen her yüzde 1 oranındaki büyümenin kişi başına düşen milli gelirde yüzde 1.8 oranında artışa neden olduğunu vurguladı. Genişbant penetrasyonunda tespit edilen her yüzde 10'luk artışın küresel GSYH'sına yüzde 1.4 oranında fayda sağladığını bildiren Doany, bu nedenle Türkiye’nin son süreçte bilgi ve iletişim teknolojileri sektörüne dair çalışmalarını daha da yükselteceğini bu konuda söz sahibi olmak için tüm imkanlarını kullandığını belirtti. Bu doğrultuda 2017 senesinde Türkiye’de sektörün sürekli ve seri olarak büyüdüğünü dile getiren Doany, 2018 senesinde de sektörün bu hızla sürmesini öngördüklerini işaret etti.

2 Milyon Net Aboneye Ulaşıldı

Türk Telekom’un 2017 senesine güçlü başladıklarını anımsatan Dr. Paul Doany, senenin ilk 9 aylık döneminde gerçekleşen büyüme oranının senelik bazda yüzde 12'ye ulaştığını bildirdi. Doany, özellikle internet, mobil ve TV pazarından gelen büyümeyle Eylül 2016-Eylül 2017 tarihleri arasında 12 ay içinde 2 milyon net abone sayısına ulaştıklarını da ifadelerine ekledi.

Son bir senelik süreçte ise organizasyonel yapıda önemli değişiklikler yapılarak müşteri yaklaşımlarını değiştirildi. Bu sene ülke genelinde teknolojik dönüşüm yatırımlarına devam ettiklerini dile getiren Doany, 2017 senesinin yalnızca ilk 9 aylık süreçte toplam 1.5 milyar lira tutarında yatırım yaptıklarını aktardı.