Elektrik Üretim Santrali İhaleleri Bugün Yapıldı

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Mustafa İzgeç'in komisyon başkanlığı yaptığı ihalelere 101 şirket teklif verdi. İhalelerde en düşük teklif, İstanbul bölgesi için verildi. Bu bölge için verilecek 50 megavatlık ön lisans ihalesine yönelik 5 şirketin teklif dosyaları değerlendirildi.

İstanbul’da kilovatsaat başına -1.71 Dolar/Cent teklif sunan Gelgit Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim A.Ş.'ne 49.5 megavat kapasite ayrılması uygun bulundu. Aynı bölgede artan 0.5 megavat kapasite Polat Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne verildi. İstanbul’da Gelgit RES ve İstanbul RES isminde iki santral açılacak.

Gaziantep - Kilis bölgesindeki 40 megavat kapasite için 6 şirket teklif verdi. Lacivert Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim A.Ş. kilovatsaat başına -1.63 Dolar/Cent teklif vererek 40 megavat kapasitenin sahibi oldu. Şirket bu bölgede Lacivert RES isminde bir santral kuracak. Elazığ bölgesinde bulunan 40 megavatlık kapasite için 4 şirket teklif verdi. Buca Rüzgar Güneş Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim A.Ş. -0.63 Dolar/Cent teklif vererek 40 megavatlık kapasiteye sahip oldu. Bu bölgede kurulacak santralin ismi Buca RES olacak.

En Yüksek Kapasiteye Sahip Bölge Antalya

Bolu - Düzce - Sakarya bölgesindeki 30 megavat kapasite için 7 şirket teklif verdi. Günışığı Ges Elektrik Üretim A.Ş. kilovatsaat başına 3.78 Dolar/Cent teklif sundu ve 30 megavat kapasitelik ihaleyi aldı. Bu bölgede Günışığıges RES santrali açılacak. Bitlis - Muş bölgesindeki 40 megavat kapasite için 2 şirket teklif verdi. İki firmaya da 20'şer megavatlık kapasite ayrıldı. İhalede en büyük kapasitesi olan Antalya Bölgesi'nde, 100 megavatlık kurulu güç için en düşük teklifi veren şirketlerden Enyat Enerji Yatırımları ve Elektrik Üretim Ticaret A.Ş.'ye 50 megavat, Akhisar Enerji A.Ş.'ye 30 megavat ve Dere Enerji A.Ş.'ye ise iki ayrı proje için toplam 20 megavatlık kapasite ayrıldı.