Otomotiv Sektörüne Hız Kazandıracak Anlaşma!

Anlaşma sonucu Fiat Chrysler Automotive tarafından İtalya'da üretilen parçalar, Lima Logistics'in İtalya’da bulunan acente ağı üstünden Tofaş'ın üretim hattına, Turkish Cargo kullanılarak 24 saatten kısa sürede ulaştırılacak.

Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nin yapmış olduğu açıklamalar dahilinde, küresel hava kargo taşımacılığı pazarında günden güne payını genişleten Turkish Cargo ile çözüm ortağı Lima Logistics, Türk Otomobil Fabrikaları A.Ş. (TOFAŞ)’a özel lojistik hizmetler verecek ve milli otomotiv sanayisine katkı sağlayacak. Geçtiğimiz hafta filosuna iki yeni Boeing 777F model kargo uçağı ekleyen firma, hava kargo taşımacılığındaki pazar payı hedeflerine biraz daha yaklaştı. Uluslararası taşımacılık sektörünün hızla büyüyen yerli sermayeli firmalarından Lima Logistics, otomotiv sanayinin lider firmalarından TOFAŞ ile özel bir anlaşma imzalamak adına temas kurdu.

Turkish Cargo’nun Pazar Payı Genişleyecek

Türkiye otomotiv sanayisine ciddi fayda sağlayacak bu anlaşma ile Fiat Chrysler Automotive (FCA) tarafından İtalya'da üretilen parçalar, Lima Logistics'in bu ülkedeki acente ağı üstünden TOFAŞ'ın üretim hattına, Turkish Cargo kullanılarak 24 saatten daha kısa süre içinde JIT (Just İn Time) gönderilecek. Operasyonel başarılarını ve ulaşım gücünü milli sanayiye destek olmak amacıyla kullanan Turkish Cargo, ilk olarak İtalya'dan TOFAŞ'ın Bursa'daki fabrikasına haftalık 50 ton üretim malzemesi ve yedek parça getirecek. Bu anlaşma Turkish Cargo’nun, pazardaki payını genişletmesine ve İtalya pazarındaki ilk 5 firmadan biri olma hedefini destekleyecek.

Dünya üzerinde üretim ve ticaret merkezlerine, ulaşım yönünden en uygun bağlantıyı sağlayan Turkish Cargo, kaliteli hizmet anlayışı ve sağladığı imkanlarla müşterilerinin ihtiyaçlarını mümkün olduğunca başarılı şekilde karşılamak için kendini geliştirmeye devam ediyor.