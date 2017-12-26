20 Yıldır Borsada İşlem Görüyordu, Artık Çıkıyor

Kitle Pazarlama Ticaret ve Gıda Sanayi A.Ş. (KİPA) 1992 yılında 100 İzmirli iş adamının ortak girişimi olarak kurulmuş ve ülkemizde perakende market sektörü alanında çok büyük bir gelişme yaşanmasını sağlamıştı. Başarılı bir şekilde büyüyerek öncelikle Ege Bölgesine yayılan bu zincir 1997 yılında halka arz edildi, 2003 yılında da Tesco tarafından satın alınarak Tesco Kipa adı ile faaliyetlerine devam etti. Geçtiğimiz yıl 96,25 oranındaki hissesi Migros tarafından satın alınan Kipa’nın borsada kalan toplam hissesi yüzde 3,75 civarında oldu.

Migros KAP’a Bildirimde Bulundu

Dün gerçekleştirilen açıklamaya göre Migros Ticaret AŞ, Kipa genel kurulunca borsa kotundan çıkmaya ilişkin karar alınması halinde zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verildiğini bildirdi. Açıklamada Migros'un Kipa'nın sermayesindeki pay oranının yaklaşık yüzde 96,25 olduğu ve bu açıdan şirketin Kipa'nın oy haklarının yüzde 95'inden fazlasına sahip olduğu belirtildi.

Dolaşımdaki Pay Oranı Çok Düşük

Kipa’nın borsada dolaşımdaki pay oranı 3,75 seviyesinde. Bu da borsada işlemlerinin sürdürülmesi için gerekli operasyonel masrafların karşılanması için yeterli bir rakam olarak görülmüyor. Kipa genel kurulu borsa kotundan çıkmaya karar verirse piyasadaki payların Migros tarafından satın alınması gerekiyor. Bununla ilgili Migros tarafından yapılan açıklamada da payların satın alınması konusunda hazırlıklı oldukları belirtildi. Sermaye Piyasası Kurulunun onay vermesinin ardından işlemler tamamlanarak Kipa borsadan ayrılmış olacak.