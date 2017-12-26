26.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’da Noel tatili nedeni ile piyasaların kapalı olması gerçekleştirilen işlem hacimlerinin çok düşük seviyelerde kalmasına neden oluyor. Bu süreç içerisinde genel olarak gelişmekte olan ülkelerin para birimleri gelişmiş ülke para birimleri karşısında değer kazanmaya devam ediyor. Yeni yıl öncesinde Güney Afrika randının önemli bir değer kazanmış olması da piyasanın dikkatini çeken bir diğer durum.

Türk Lirası da değer kazanma çabası içerisinde. Dolar kuru uzun zamandır ilk defa 3,80 psikolojik sınırına kadar geriledi. Eğer bu direnç noktasında tutunamaz ve aşağı yönlü hareketine devam ederse dikkat çekici gelişmelerin yaşanmasına neden olabilir. Euro kuru da dolara paralel hareketi sonucunda düşüş yaşamaya devam ediyor.

Dolar Ne Kadar?

Dün akşam 3,8106’dan kapanan Dolar kuru bugün güne 3,8026 liradan başladı.

Euro Kuru Ne Kadar?

Dün 4,5228 liradan kapanan Euro kuru bugün güne 4,5151’den başladı.

Euro/Usd Paritesi

Euro kurunda yaşanan düşüş paritenin 1,1871 seviyesine inmesini sağladı.

Bitcoin Ne Kadar?

Sanal para birimi yüzde 9,91 yükselerek yeniden 15 bin doların üzerine çıktı.

BIST 100 Endeksi

Borsa İstanbul’da dün seansı 111099 puandan kapatan BIST100 Endeksi, güne %0,60 yükseliş ile 111765 puandan başladı.

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın haftaya 156,55 liradan başladı.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

255,96 liradan alıcı bulan çeyrek altın yatay bir seyir izliyor.