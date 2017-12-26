Gemlik Taşınıyor, 50 Bin Kişi 5 Yıl İçinde Yer Değiştirecek

Bursa’nın Gemlik ilçesinde deprem tehlikesine yönelik yasa, 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 25’inci maddesiyle önceki gün düzenlendi. Yapılan düzenleme ile ilçenin balçık bölgelerinde yer alan mahalleler, sağlam zemin yapısına sahip kayalık kesimlere taşınacak. Bu kapsamda, toplamda 100 bin kişinin yaşadığı ilçede riskli binalarda yaşayan 50 bin kişi, devlet tarafından belirlenecek yaklaşık 300 hektarlık bir alana 5 yıl içerisinde taşınacak.

1,5 Yıldır Üzerinde Çalışmalar Devam Ediyor

Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, konu ile ilgili basın mensuplarına bilgi vererek bu projenin aslında 1,5 yıl önce başlamış olduğunu belirtildi. 17 Ağustos depreminden önce yapılmış olan binalarda incelemelerde bulunduklarını ifade eden Yılmaz yaklaşık 10 bin bağımsız birimde risk tespit ettiklerini açıkladı. Bu risk faktörlerinin fark edilmesinin ardından Belediye olarak konut inşaatlarına başladıklarını belirten Başkan Yılmaz ilk yapılarının temelini 1,5 yıl önce Cihatlı Mahallesinde attıklarını ve burada inşaatı tamamlanan bin 400 konutun Nisan ayı içerisinde sahiplerine teslim edileceğini belirtti. Yılmaz Cumhuriyet Mahallesinde belediye olarak 8 bin konutu anahtar teslim bir şekilde inşa ederek sahiplerine vereceklerini belirterek bu projenin kendilerine yaklaşık maliyetinin ise 800 milyon lirayı bulacağını belirtti.

5 Yıl İçerisinde Taşınma Tamamlanacak

Riskli olarak tespit edilmiş olan Doktor Ziya Kaya, Hamidiye, Osmaniye ve Eşref Dinçer Mahallelerinde yaşayanların farklı alanlara tahliyesini sağlayacak olan bu çalışmanın 5 yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor. Yıkılan binaların olduğu alanlar ise Belediye tarafından yeşil alan ve rekreasyon alanları olarak değerlendirilecek.