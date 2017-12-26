Bakan Fakıbaba 2018 Yılında 300 Bin Ton Et İthal Edileceğini Açıkladı
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Bakan Fakıbaba 2018 Yılında 300 Bin Ton Et İthal Edileceğini Açıkladı


Bakan Fakıbaba 2018 Yılında 300 Bin Ton Et İthal Edileceğini Açıkladı
Bakan Fakıbaba 2018 Yılında 300 Bin Ton Et İthal Edileceğini Açıkladı Hatice Demir - Tarih: 2017-12-26 Saat: 09:23:56
Anasayfa Eko Gündem Bakan Fakıbaba 2018 Yılında 300 Bin Ton Et İthal Edileceğini Açıkladı

Bakan Fakıbaba, 2018 yılında ülkemizin bir milyon 350 bin ton ete ihtiyaç duyacağını ve mevcut üretim rakamları kapsamında 300 bin ton et ithal edileceğini açıkladı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba Ak Parti genişletilmiş il başkanları toplantısının kapalı oturumunda et ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Fakıbaba 2018 yılı için öngörülen et ihtiyacının 1 milyon 350 bin ton olduğunu belirterek bu konudaki ihtiyaçların giderilmesi için mevcut üretim şartlarında en az 300 bin ton et ithal edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

200 Bin Ton Kırmızı Et İthal Ettik

Fakıbaba, 2017 yılında ülkemizdeki toplam kırmızı et üretiminin bir milyon 250 bin ton olduğunu ve bunun 200 bin tonunun ithalattan karşılandığını söyledi. Bir milyon 50 bin ton yerli üretimin 950 bin tonunu büyükbaş, 100 bin tonunu küçükbaş hayvanların oluşturduğunu söyleyen Bakan, 200 bin ton besilik sığır, kesimlik büyükbaş ve küçükbaş ile karkas et olarak ithal edildiğini açıkladı.

Yerli Kırmızı Et Üretimi Azalıyor

Türkiye’nin toplam kırmızı et üretimi yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 23,6 azalarak 301 bin 331 ton olduğunu belirten Fakıbaba 9 aylık üretim miktarının 794 bin 417 tonda kaldığını açıkladı. Üretim miktarlarının azalması durumunda ithal edilmesi gereken kırmızı et miktarının da artacağını belirten Bakan bu konudaki çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Parti mensupları ise yerelde vatandaştan et fiyatları konusunda çokça sitem aldıklarını belirterek konunun çözülmesini talep etti. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba ithal et kırmızı et
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