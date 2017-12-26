Sony Mobile'den Türkçe Blog Hamlesi

Sony Mobile için kullanıcı görüş ve deneyimleri büyük önem taşıyor; satış öncesi ve sırasında olduğu kadar satış sonrası hizmetlerle de kullanıcılarına destek veren Sony Mobile ayrıca tüketicilerle sürekli iletişim için mevcut kanallar kadar yeni ve etkin kanalları da hayata geçiriyor. Xperia Blog’ta tüm Xperia akıllı ürün sahiplerini ilgilendiren birçok yeniliğe yer veriliyor.

Kullanıcılar ile birçok online platformda iletişimde olduklarını belirten Sony Mobile Türkiye, Tüketici Pazarlama Müdürü Çağla Aral “Kullanıcılarımızın yakından bildiği gibi Xperia ile kaliteli içerikler üretmek çok keyifli ve kolay; Türkçe blogumuzla bunu herkese duyurmak ve ilham vermek istiyoruz. Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube hesaplarımızdan sonra blogumuzla da Türkçe içeriklerimizi çeşitlendirecek; ürün ve hizmetlerimizle ilgili ipuçları, haberler, başarı hikayeleri, ürünlerimizin mimarları ile gerçekleştireceğimiz özel röportajlar gibi birçok keyifli içerikle buluşturacağız. Üstün teknoloji ürünü akıllı telefonlarımızla neler yapılabildiği kadar Sony dünyasının haber ve yeniliklerine de blogumuzdan ulaşılabilecek” dedi.

Birçok farklı ve keyifli içeriğin yer alacağı bu yeni kanalda, Teknoseyir işbirliği ile geliştirilen Mobil Fotoğrafçılığa Giriş 101, CIO Dergisi’nin yürüttüğü “CIO’lar Xperia XZ Premium’u Deniyor”, Hardware Plus’ın “Kim Xperia Kullanmak İster”, Instagram fotoğrafçısı İlkin Karakuş Karacan’dan “Instagram İpuçları” gibi video serilerinin perde arkalarının anlatıldığı yazılar da bulunuyor.