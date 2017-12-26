Sony Mobile'den Türkçe Blog Hamlesi
Advert Advert Advert


Sony Mobile'den Türkçe Blog Hamlesi


Sony Mobile'den Türkçe Blog Hamlesi
Sony Mobile'den Türkçe Blog Hamlesi Elif İşçi - Tarih: 2017-12-26 Saat: 09:21:41
Anasayfa Şirketler Sony Mobile'den Türkçe Blog Hamlesi

Sony ve Xperia uygulamaları ve son dakika haberleri hakkında gelişmeleri bildirmek adına Sony Mobile Türkçe Blog hareketini başlattı.

Sony Mobile için kullanıcı görüş ve deneyimleri büyük önem taşıyor; satış öncesi ve sırasında olduğu kadar satış sonrası hizmetlerle de kullanıcılarına destek veren Sony Mobile ayrıca tüketicilerle sürekli iletişim için mevcut kanallar kadar yeni ve etkin kanalları da hayata geçiriyor. Xperia Blog’ta tüm Xperia akıllı ürün sahiplerini ilgilendiren birçok yeniliğe yer veriliyor.

Kullanıcılar ile birçok online platformda iletişimde olduklarını belirten Sony Mobile Türkiye, Tüketici Pazarlama Müdürü Çağla Aral “Kullanıcılarımızın yakından bildiği gibi Xperia ile kaliteli içerikler üretmek çok keyifli ve kolay; Türkçe blogumuzla bunu herkese duyurmak ve ilham vermek istiyoruz. Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube hesaplarımızdan sonra blogumuzla da Türkçe içeriklerimizi çeşitlendirecek; ürün ve hizmetlerimizle ilgili ipuçları, haberler, başarı hikayeleri, ürünlerimizin mimarları ile gerçekleştireceğimiz özel röportajlar gibi birçok keyifli içerikle buluşturacağız. Üstün teknoloji ürünü akıllı telefonlarımızla neler yapılabildiği kadar Sony dünyasının haber ve yeniliklerine de blogumuzdan ulaşılabilecek” dedi.

Birçok farklı ve keyifli içeriğin yer alacağı bu yeni kanalda, Teknoseyir işbirliği ile geliştirilen Mobil Fotoğrafçılığa Giriş 101, CIO Dergisi’nin yürüttüğü “CIO’lar Xperia XZ Premium’u Deniyor”, Hardware Plus’ın “Kim Xperia Kullanmak İster”, Instagram fotoğrafçısı İlkin Karakuş Karacan’dan “Instagram İpuçları” gibi video serilerinin perde arkalarının anlatıldığı yazılar da bulunuyor.

sony mobile ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
26.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
26.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
2017’nin Son Haftasında Altın Fiyatları!
2017’nin Son Haftasında Altın Fiyatları!