TÜSİAD’dan KHK İle İlgili Açıklama Geldi
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TÜSİAD’dan KHK İle İlgili Açıklama Geldi


TÜSİAD’dan KHK İle İlgili Açıklama Geldi
TÜSİAD’dan KHK İle İlgili Açıklama Geldi Hatice Demir - Tarih: 2017-12-26 Saat: 09:40:15
Anasayfa Eko Gündem TÜSİAD’dan KHK İle İlgili Açıklama Geldi

Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) yayınlanan KHK ile ilgili endişelerini dile getirdi.

TÜSİAD tarafından gerçekleştirilen yazılı açıklamada son Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen düzenlemelerin toplumun geniş bir kesimini ilgilendirdiği ve yapılan ucu açık düzenlemelerin hukuk devleti ilkeleri ile çelişmekte olduğu dile getirildi. Farklı anlamlarda ve niyetlerde kullanılmaya oldukça açık bir şekilde olan bu düzenlemelerin toplumun huzurunu etkileyecek nitelikte olduğunun belirtildiği açıklamada devletin terörle mücadelede mutlak bir kararlılık sahibi olması gerektiğinin altı çizildi.

OHAL Şartlarının Geride Bırakılması Lazım

Terör konusunda devletin kararlı adımlarının önemli olduğunun altı çizilen açıklamada OHAL şartlarının geride bırakılması gerektiği belirtilerek mevcut durumun ülkenin demokratik değerlerine, güvenlik ortamına, uluslararası etki alanına ve ekonomik rekabet gücüne olumsuz etkisi olduğunun altı çizildi. Bireysel hak ve özgürlüklerin korunmasının oldukça önemli olduğunun ifade edildiği açıklamada son KHK ile gelen düzenlemenin her ne kadar amacı farklı olsa da metinde yer aldığı hali ile yanlış eylem ve sonuçlara yol açabileceği belirtilerek bu konuda hükümet yetkililerinin konu üzerine eğilmesi gerektiği vurgulandı.

Hukuk Devleti Görünümüne Zarar Verebilir

Dünyanın genel olarak zor bir dönemden geçtiğini belirten TÜSİAD açıklaması milli uzlaşma ortamının sağlanmasının eskiye nazaran çok daha önemli olduğunun dile getirdi. Dünya Değerler Araştırması'na göre Türkiye’nin, vatandaşları arasında karşılıklı güvenin en zayıf olduğu ülkelerden biri olduğu ifade edilen açıklamada birçok ülkede yüzde 60'ın üzerinde olan birbirine güven oranının, ülkemizde yüzde 12 seviyesinde kaldığı ve yapılan düzenleme ile bunun çok daha aşağı inebileceği belirtildi.

Daha güçlü bir Türkiye oluşturmanın ayrışma ve bölünme ile değil, toplumsal dayanışma içerisinde olma ile mümkün olacağının belirtildiği açıklamada artık geleceğe bakma zamanı geldiği vurgulandı.

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