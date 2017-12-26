İTÜ En Başarılı Uygulayıcı Kuruluş Seçildi
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İTÜ En Başarılı Uygulayıcı Kuruluş Seçildi


İTÜ En Başarılı Uygulayıcı Kuruluş Seçildi
İTÜ En Başarılı Uygulayıcı Kuruluş Seçildi Elif İşçi - Tarih: 2017-12-26 Saat: 09:26:57
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TÜBİTAk tarafından her yıl gerçekleştirilen Bireysel Genç Girişim Programında yapılan değerlendirmelerde İTÜ Çekirdek birinci sıralamaya yerleşti.

Dünyanın en iyi 18, Avrupa’nın en iyi 8. Kuluçka Merkezi İTÜ Çekirdek, 2012 yılından bu yana erken aşama girişimcilere sağladığı 7/24 açık ofis, mentor, seminer ve yatırımcı destekleriyle girişimcilik ekosistemine katkı sunmaya devam ediyor. TÜBİTAK’ın BİGG Programı kapsamında üç yıldır girişimcilerin başvurularını kabul eden İTÜ Çekirdek, 2017 yılında seçtiği 62 girişimin destek almasıyla en başarılı uygulayıcı kuruluş oldu. Seçilen girişimcilere yıl içinde toplam 9.300.000 TL fon sağlandı.

İTÜ Çekirdek, 2017 yılında aldığı 11.000’nin üstünde başvuru arasından 785 iş fikrini TÜBİTAK BİGG süreci için de değerlendirdi. Sürece dâhil edilen BİGG | İTÜ Çekirdek girişimcileri İTÜ Çekirdek kapsamında düzenlenen seminerlere katılarak, TÜBİTAK BİGG programına özel hazırlanan iş planı ve iş modeli eğitimlerinden faydalandı.

Yeni dönem başvuruları almaya başlayan BİGG | İTÜ Çekirdek’in son başvuru tarihi 3 Ocak 2018. Programa dâhil edilen girişimciler, BİGG kapsamında 150.000 TL kazanma fırsatının yanında, İTÜ Çekirdek düzenlediği Big Bang’de 17 Milyon TL’ye aday olma fırsatı elde ediyorlar. Programa katılmak isteyen adaylar http://bigg.itucekirdek.com/ adresinden başvurularını gerçekleştirebiliyorlar.

İTÜ Çekirdek ekonomi haber basın bülteni
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