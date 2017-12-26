İş Yatırım Üniversiteler Arası Borsa Yarışması Sonuçlandı
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İş Yatırım Üniversiteler Arası Borsa Yarışması Sonuçlandı


İş Yatırım Üniversiteler Arası Borsa Yarışması Sonuçlandı
İş Yatırım Üniversiteler Arası Borsa Yarışması Sonuçlandı Elif İşçi - Tarih: 2017-12-26 Saat: 09:42:01
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İş Yatırım tarafından gerçekleştirilen borsa yarışmasının sonuçlandığı açıklandı. 8. kez düzenlenen TradeMaster Yatırım Liginde dereceye giren öğrenciler açıklandı.

Yarışmaya katılan 23 üniversiteden toplam 638 öğrencinin oluşturdukları 319 takım BİST100 payları, varantlar ve vadeli kontratlarda her hafta düzenli işlem yaparak mutlak getirilerini maksimize etmeyi hedeflediler. Takımlar, 100,000 TL’lik sanal bakiye ile başladıkları yarışmada, haftalık bazda ve bütün yarışma süresince portföylerinde sağlamış oldukları mutlak getiri ve işlem adetleri olmak üzere iki kritere göre puanlandırıldılar.
Yarışma sonundaki değerlendirme neticesinde birinciliği Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nden An.yatırım takımı elde etti. İkinciliği ve üçüncülüğü ise sırasıyla Gazi Üniversitesi takımlarından BISTAB ve Marmara Üniversitesi takımlarından milkyway aldı.

Öğrenciler yarışmadaki deneyimlerini şöyle ifade ettiler: Bir ay boyunca gerçek piyasa verileri ile kazanmanın ve kaybetmenin heyecanını yaşadık, yararlı bilgiler ve tecrübeler edindik. Derslerde öğrendiğimiz teorileri reel piyasada uygulama fırsatı yakaladık. Yaşadığımız süreç bize bu meslekte en önemli kuralın bilgiyi doğru analiz etmek ve sabırlı olmak olduğunu gösterdi. Bize bu fırsatı sunan hocalarımıza ve İş Yatırım’a teşekkür ederiz.

Sonuçları ve sıralamaları, günlük ve haftalık olarak www.trademaster.com.tr internet sitesinde açıklanan yarışmada öğrenciler gerçek veriler ile piyasa deneyimi kazanırken, rekabet ruhunu da deneyimlemiş oldular. Yarışmanın da sona ermiş olmasıyla ilerleyen günlerde yapılacak toplantılarda akademisyenler ve İş Yatırım uzmanları, takımların performanslarını ve yatırım stratejilerini değerlendirecekler. Yarışma sonunda ilk üçe girmiş olan öğrencilere İş Yatırım'da staj imkanı verilecek.

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