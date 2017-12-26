Balıkçılar Hamsiden Ümitlerini Kesti

Karadeniz insanının adına türküler yaktığı, sofraların baş tacı olarak görülen hamsi için bu sene ümitler erken kesilmiş oldu. Hava koşullarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi hamsinin Türkiye karasularını erkenden terk ederek kuzeye yönelmesine neden oldu. Hamsi severler için Gürcistan karasularında avlanmaya giden Türk balıkçılar dışında şu anda denizden hamsi avlayabilen balıkçı bulunamıyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak hamsinin Türk karasularını erken terk etmesindeki en önemli etkenin deniz suyu sıcaklığı olduğunu ifade etti.

Zengin fakir ayırt etmeden herkesin sofrasında kış aylarında yer alan bir balık türü olan hamsinin bu sene lüks kategorisine girdiğini belirten Bayrak tezgahlarda kilogram fiyatının 15 ila 20 lira arasında değiştiğini dile getirdi.

Balıkçı Umudunu Başka Balıklara Yöneltti

Karadeniz balıkçısı için av sezonu boyunca en önemli gelir kaynakları arasında yer alan hamsinin bu sene yokluğu bir yıllık geçimini bu balıktan sağlayan esnaf açısından da sıkıntılı bir sürecin ortaya çıkmasına neden oldu. Bu sene av sezonuna önce palamut yokluğunda başlayan balıkçılar ardından hamsiden de para kazanamayınca umutlarını barbunya, mezgit, istavrit gibi dip balıklarına yöneltti.

Bu sene bu balıklardaki bereketin en azından kendilerine ekmek vereceğini dile getiren Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak balıkçılara çeşitli uyarılarda da bulundu. Bayrak önümüzdeki yıllarda da hamsideki bereketi yitirmemek için ince hamsilerin avlanmaması gerektiğinin altını çizdi.